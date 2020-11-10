叫「男兵」幫手攞位食燒肉　港女帶男友現身一齊食：大大粒電燈膽

感情的事旁人難以評論，但近日網上流傳一張Instagram即時動態截圖，指有女生找來男友人先到燒肉店排隊取位，她與男友其後出現來個3人聚會，還「公開處刑」稱「大大粒嘅電燈膽」、「餵佢食下狗糧先」等，引來網民熱議，替該名「觀音兵」不值。最終女事主不甘被猛烈批評，於IG再度發文澄清事件。

近日網上流傳一張Instagram即時動態截圖，指有女生找來男友人先到燒肉店排隊取位，她與男友其後出現來個3人聚會，還「公開處刑」稱「大大粒嘅電燈膽」。（IG截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該女生在IG擁有3萬名追蹤者，不時分享上山下海和享用各種美食的打卡照，日前就在即時動態上載一段影片，片中戴眼鏡的男生向鏡頭微笑，其後鏡頭一轉，原來女生的男朋友亦同桌出現，顯然是一場3人行飯聚。女事主表示，因網上訂不到位，「叫咗呢條友幫我哋攞walk in飛」，又寫着「餵佢食下狗糧先」、「大大粒嘅電燈膽」等。

有網民批評女生的行為如「公開處刑」，特意上載IG炫耀，而男生亦不爭氣，不應繼續同枱吃飯，「攞位師加畀錢埋單師」。有人則認為事件太誇張，難以置信有如此程度的「兵」存在，質疑只是幫燒肉店宣傳，「廣告味濃郁」。

女事主在IG即時動態發文回應事件，直指是被故意中傷，強調該男生是認識多年的好朋友。（IG截圖）

面對網民抨擊，女事主在IG即時動態發文回應事件，直指是被故意中傷，強調該男生是認識多年的好朋友，大家平時「好講得笑」，沒想到會被「有心之徒」看圖作故，又指她與男友都是由他撮合，懇請大家不要再人身攻擊男友和其他朋友。

更多愛情熱話：24歲女意外懷孕男方拒負責 對話截圖流出▼▼▼

24歲女意外懷孕男方拒負責 對話截圖流出（01熱話製圖）

+ 6 + 6 + 6

同場加映！（香港01製圖）

世上渣男何其多，曾有台男自爆另一半懷孕了，還說自己性伴侶不止一個，網民聽罷其結婚準則都忍不住大喊一句粗口！▼▼▼

同場加映：哪些星座可以為愛情原諒出軌👇👇👇