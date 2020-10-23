台女星遇極品渣男友　偷食累埋佢染病仲零悔意　攤牌後劇情神展開

台灣女星小豬（黃沐妍）日前在節目上談到過去曾交往過一任男友，對方偷吃劈腿還害她染病，結果她竟然還不願分手，提出「三人行」的建議，讓大家聽了都傻眼。

黃沐妍在《單身行不行》節目上透露，曾交往過一任大了她快十歲的男友，對方又高又帥，會彈吉他唱歌，還會做菜，等於是她心目中理想型男友，而跟男友約會也很低調，幾乎都在家約會，兩人在一起半年多後，她感覺到身體不適……

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去看婦產科就醫後，醫師問她「是否有多重性伴侶？」，但是她當時世界就只有那位男友，因此染病的源頭應該就男友，回家後她鼓起勇氣問男友，原以為男友會找理由否認，沒想到對方很直接承認「對啊！怎麼樣」、「你要分手嗎？」，但是黃沐妍卻不願放手，因為對方真的是她夢寐以求的男友，還提出「不然我們三個在一起好不好？」的想法。

不過黃沐妍也表示，說出這句話後，就沒再與對方見面，還因此有了抑鬱症，後來更覺得自己怎麼說出這麼荒唐的話，好在身邊的朋友、親人慢慢陪她走出這個情傷。

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