外母用符水幫BB沖涼　港爸嬲爆大鬧唔文明　老婆因1個原因拒阻止

現時不少父母也是打工仔，將子女交予上一代照顧是常見情況，不過兩代人價值觀不同，容易令跨代育兒出現矛盾。有港爸就在討論區發文，指因初生兒子較為「扭計」，負責照顧的外母竟以符水為他洗澡，令港爸不禁大鬧不文明兼落後。不過最令他不滿的，卻是太太竟以1個理由拒絕阻止，帖文引來網民熱議。

有港爸大呻，因初生兒子扭計，外母竟以符水替兒子洗澡，直指行為不文明。（《BB來了》劇照）

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該名港爸在親子王國討論區以「外母用符水幫阿仔沖涼，我堅嬲」為題發文，指初生兒子「好扭計」，負責照顧的外母竟以迷信方法解決，「燒道符再用啲灰幫阿仔沖涼」。他得知後非常心痛，直言：「心嗱住嗱住，阿仔被人用啲咁唔文明咁落後嘅方法對待，真係好後悔冇請陪月。」

港爸呻外母用符水幫BB沖涼全文▼▼▼

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港爸指，事件令他最感生氣的不是外母照顧兒子的方法，而是太太不覺有問題並袖手旁觀，「老婆竟然話因為講唔掂佢老母，所以阻止唔到。佢阿媽話咩佢都話好，我同佢講外母咁做唔啱，佢都只係話我唔理解佢阿媽，乜都係我錯佢全家都冇錯」。

港爸本想將兒子交予其母照顧，惟對方因要上班未能即時幫忙，育兒及家人問題令他壓力大增，「晚晚都瞓唔到幾個鐘，咁都唔緊要我覺得就算辛苦，但個個都係咁，係值得嘅。但我真係好攰，冇體力再同佢地全家鬥智鬥力，一個人嘅力量真係有限」。

港爸指，最生氣的是太太不覺外母做法有問題，令他更感氣餒。（《BB來了》劇照）

帖文引來一眾家長網民討論，有人認為外母做法無傷大雅，如港爸未能接受可以理性溝通，「如果只係皮外不是食落肚，一次半次，我會由佢」、「對於咁唔文明嘅方法好難理解，換轉係我都會好緊張，符水沖涼最多係唔衛生，亦唔會落好多灰落啲水度，只要阿b無皮膚敏感，就唔好同老婆嘈」。

另有網民認為難以接受，直言如港爸不與家人溝通，日後會出現更多類似的育兒矛盾，「今日只係沖涼都仲可以隻眼開隻眼閉，最怕係佢用嚟沖奶就大鑊」、「我會出聲㗎！要保護好BB，不過會冷靜咁講，如果做法係我覺得完全唔可以接受，就唔係出聲，而係諗其他出路，唔使佢湊」、「最好盡量避免老人家照顧小朋友，好多爭拗都係隔代寵孫引起，無謂傷了家人感情，外判最簡單」。

上一代成長環境及價值觀不同，相處難免會遇到矛盾。有港媽在討論區上表示，自己曾經患上妊娠毒血症，BB於28周早產後很快就夭折。不過老爺卻以為毒血症就是熱氣，質疑港媽懷孕時吃太多熱氣食物，又說BB出生後「冇7個月大，似5個月」等難聽說話，等同在港媽傷口上撒鹽，令人極度難受。▼▼▼

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