台女星激減12kg拍寫真曬減肥成果　大元告別baby fat練出完美曲線

台灣女星大元（林艾璇）14日將過30歲生日，為迎接「三十而立」，日前在公司的安排下，她特別赴小琉球秘境拍攝寫真集《＃數到三之後》，在夕陽餘暉海灘上化身現代維納斯，秀出小麥色肌膚完美曲線，令人眼睛大吃冰淇淋！

大元加入新公司藝和創藝後，一年來積極調整成易代謝體質，成功甩掉12公斤肉，脫去稚氣圓臉，養成體重僅44公斤的S曲線，一等主演的《羅雀高飛》煞科，她即投入寫真集的拍攝工作，未料受連綿雨天影響，致使開拍一再延宕，延期多達4至5次，眼看林艾璇生日迫在眉睫，最後團隊決定仍前往小琉球搶拍，誰知一到當地，大元站定位，太陽就冒出頭來，被讚「晴天娃娃」，巧的是拍攝一結束在返程船上，得知即將有颱風要來，也讓團隊大呼：「大元魅力連天氣都無法擋！」

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不只克服天氣，大元在3天的拍攝行程中，還征服鮮肉嫩男，攝影師的2歲兒子走到哪都圍著大元團團轉， 碰到拍攝場景地形較危險，或服裝養眼的性感畫面，不能讓小朋友跟，小男生就會大叫吵著：「我要漂亮姐姐！」讓團隊都虧大元：「妳成功把到小妳28歲的小男友了！」

在寫真集即將誕生之前，林艾璇更親筆寫下此刻心情：「不知不覺一晃眼，我們都一起走到了這一天，也必須如此。無論樣貌的改變或心智的淬煉，走出溫室，面對未知的一切在數到三之後，都變得更有趣了。」她又感性寫下：「對於我來說我也一樣，不管你喜歡什麼時期的我，我想告訴你，我很愛現在的自己，並且滿心期待的準備迎接下一場新的挑戰。我叫林艾璇，數到三之後，邀請你和我一起，擁抱更好的自己。」

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