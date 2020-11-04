斯文清統系代表　台妹柯姿20歲打出名堂　甜美笑容之外特點係對牙

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女孩不一定火辣才可以說是有吸引力，清純可愛的路線一樣可以令人深深迷上！來自台灣的柯姿 KZi（IG：kziiee）就以斯文標緻的樣子見稱，即使主要以清秀而非性感的裝扮示人，仍然可以吸引到大批粉絲！

來自台灣的柯姿 KZi就以斯文標緻的樣子見稱。（IG「kziiee」圖片）

柯姿比起其他網紅模特兒少了一種火辣的味道，但就同時突顯了清純的一面。【點擊下圖放大 ▼ ▼ ▼】

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柯姿今年只有20歲，於世新大學就讀廣播電視電影學系，來自台南。她比起其他網紅模特兒少了一種火辣的味道，但就同時突顯了清純的一面。柯姿除了美人標準的瓜子臉、甜美笑容之外，最可愛的就是一對小爆牙，足以令很多男士的心融化！

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