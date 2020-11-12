素媛｜趙斗淳將出獄返住處　被害者一家無奈搬走　嘆無法守護孩子

【素媛／趙斗淳】韓國2008年一宗轟動全國的強姦案，一名8歲女童慘遭兇徒趙斗淳以粗暴的手段強姦，導致大小腸流出，終生殘疾，需用人工肛門與尿袋。被判12年監禁的趙斗淳將於下月出獄，此前有消息傳出他將重返京畿道安山市生活，只距離被害者一家5分鐘車程，引來關注。 近日，被害者的父親受訪時透露，他們一家已決定搬離安山市，又直斥「如果（趙斗淳）真的在反省、是正常人的話，就不會敢回到被害者身邊了」。

趙斗淳今年12月出獄，將返回京畿道安山市生活，與被害者一家只距離5分鐘車程。（電影《許願》劇照）

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2013年電影《許願》（內地譯《素媛》、台譯：《希望：為愛重生》），改編自韓國2008年真實案件。當年趙斗淳誘拐一名女童到教會廁所施暴，導致女童大小腸流出體外，肛門及性器官喪失80%功能，被判定永久殘疾，終生依賴人造肛門及尿袋；但法庭最後以趙斗淳酒後難自控為由，輕判監禁12年，一度引起爭議。

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趙斗淳將於今年12月刑滿出獄。韓媒早前報道，趙斗淳出獄後將返回安山市住處與妻子生活，儘管當區居民反應強烈，但當局亦無法阻止他重返該市，而一直對事件保持緘默的被害者家人，近日終於透露心聲。女童父親表示，當聽到相關消息，便召開了家庭會議，「很驚訝，孩子們也知道，我沒想過會發生這種事」，又狠批對方沒悔意，「如果真的在反省、是正常人的話，就不會敢回到被害者身邊了」。

被害者一家與趙斗淳住處只相距5分鐘車程，從窗邊遙望也能看到；家人商議後只能搬家。父親指出，雖然明白不應該是被害者「逃跑」，但孩子也很疲倦，又擔心為鄰居造成困擾，才決定搬家，透露半個月前已開始找房子，最近在其他地區簽署新租約。

父親再次憶述事發當天，心痛慨嘆「家中真的一遍淚海……但是作為父母，我無話可說；作為沒能守護小孩的父母，無話可說，也很抱歉」。他提及當時外界對事件的關注只是暫時性，惟家人「看着她一天一天戰勝那痛苦，為了擺脫噩夢而掙扎的樣子，真的很痛苦」，又因為怕有暴力場面，家中不再擺放電視。

對於地方自治團體和政府將為家人提供生活協助，女童父親認為當局根本不了解他們的痛苦，質疑參與監控趙斗淳的公務員每1至2年便會更替，是否能完全地交接好監控事務，他們一家始終無法安心繼續居於安山市。