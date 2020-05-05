【素媛】韓8歲女遭施暴終生用尿袋　父答應小說家訪問因一個理由

在2008年轟動全韓國的「趙斗淳案」，一名8歲女童遭人以粗暴的手段強姦，導致大小腸流出，終生永久殘疾。兇徒趙斗淳的暴行後來因小說《為愛重生─尋找希望的翅膀》，以及電影《素媛》（소원，港譯：《許願》），再次受韓國社會關注。小說作者最近接受台媒訪問，透露了早年與受害女童的互動，並包括女童父親當年為何二話不說就接受他取材出書的請求。

改編自「趙斗淳案」的小說《為愛重生─尋找希望的翅膀》，作者蘇在沅最近接受台媒訪問，談及早年受害女童兩父女的互動。（경향신문）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

作家蘇在沅最近接受台媒《ETtoday》訪問，表示早年為2010年出版的小說與智允（受害女童的書中化名）父親聯絡，他透過電話問對方是否願意受訪，本來還擔心會被一口拒絕，未料得到截然不同的答案，女童父親坦言「不能忘記的記憶，就要戰勝它」，因此毋須說服就接受採訪。

蘇在沅憶述第一次與智允父女見面，智允正於醫院接受治療，「她是非常漂亮和純粹的孩子，一看到我就露出微笑，那笑容就像是調皮的天使」，她父親則非常大方，讓蘇在沅在女兒接受心理治療時亦能同行。

+ 5 + 4 + 3

蘇在沅又指，曾在兩人吃飯時被智允問其聯絡方法，在告訴她之後馬上便收到短訊，寫下：「長腿叔叔」（韓文為키다리 아저씨）。」蘇稱看到短訊後不禁落淚，「我感到非常的抱歉，孩子知道長腿叔叔這個童話，她曾經也需要童話裏那個和超人一樣隨時陪伴在身邊的長腿叔叔」，智允其後更笑着跟他道謝。

談到事發當天和及後的治療，蘇在沅形容智允「記得很多」，「記得是很冷的冬天、記得在哪個醫院治療」。直至最後一次訪談，蘇在沅還是以身為大人感到抱歉，「作為大人沒能守護她實在是太過抱歉了，所以無法輕易的靠近她」。

案件發生於2008年，當年趙斗淳誘拐一名女童到教會廁所施暴，導致其大小腸流出，肛門及性器官喪失80%功能，被醫生判定永久殘疾，終生要依賴人造肛門及尿袋。

不過，法庭最後以趙斗淳酒後難自控為由，僅判他入獄12年，引起社會輿論和批評。趙斗淳即將在今年12月刑滿出獄，當局將派人24小時追蹤他的行動路線，趙亦需佩戴電子腳鐐。去年智允的爸爸曾罕有透露智允的狀況，她已經20歲，雖然曾有如此的恐怖經歷，但仍努力活著，正面對大學入學考試，希望能做醫生助人。