幾十萬《鬼滅之刃》禰豆子模型女友當垃圾　台男暴怒分手兼提告

【《鬼滅之刃》／禰豆子／模型】不少男生都有買模型的習慣，甚至會視玩具為心肝寶貝。一名台男早前發文崩潰大呻，指女友趁他回家時，未經他同意便將其視為「老婆」、價值數十萬（台幣，下同）的《鬼滅之刃》禰豆子及其他模型全部丟掉。事後他怒極質問女友，未料對方沒有道歉，更直指模型佔空間猶如垃圾，令他忍無可忍，即時提分手，並指將會搜集證據提告。

《鬼滅之刃》在日本破盡紀錄，有人極之喜歡，也有人感厭惡。（《鬼滅之刃》動畫截圖）

台男訴苦全文▼▼▼

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該名台男早前投稿至facebook專頁「靠北女友2.0」，大數女友趁他回家的兩天，沒有經他同意下，偷偷丟掉數個他珍藏多年的模型，包括被他視作老婆的《鬼滅之刃》「鬼化禰豆子」模型，「妳知道妳丟掉的那一大堆我視作老婆的模型價值多少錢嗎？整整幾十萬啊！那都是我幾年來辛辛苦苦賺錢買來的，全被妳包成一袋垃圾丟進了垃圾車」。

台男得知事件極度崩潰，即時質問女友原因，結果只獲得一句「想說年底到了，順手把你的那堆佔空間的玩具丟掉了」，令他對兩人之間的感情也頓時「心死了」，怒極提出分手。沒料女友連道歉也沒有，反而怪責台男反應誇張，更人身攻擊他：「你這宅男這麼愛那些垃圾也太扯！好啊分就分吧，莫名其妙！」

台男與女友對質經過▼▼▼

台男續說，交往以來本就是個「愛看動漫的宅男」，為了女友也主動配合減少追看，連最近上映的《鬼滅之刃》電影版都打算放棄，不過女友卻從沒為他着想，「妳整天看韓劇追星我也沒管妳啊！做到互相尊重很難嗎？想到以前我努力隱藏自己的喜好來配合妳的要求，就覺得以前的我既可悲又可憐，為了愛情討好妳這種垃圾女人而委屈自己！」。

得知珍藏模型被丟，台男隨即致電清潔隊，惟職員確定所有丟棄的垃圾都已經燒掉，「我價值幾十萬的老婆們也找不回來了！想着我的收藏如今在垃圾焚化爐裏燒成灰，妳知道我的心在淌血嗎？」。一時間失去心愛「老婆」的他怒火中燒，分手之外更想向女友報復，因此直言會搜集證據，看看模型的市值，再向法院提告，「妳以為只有分手而已這麼簡單嗎？」。

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帖文一出引來不少玩具迷共鳴，紛紛贊成台男向已分手的女友提告，「分得好，記得讓她賠到脫褲」、「法之呼吸，壹之型，搜證提告」、「她連人與人之間最最基本的相互尊重都做不到，那真沒有在一起的價值，索賠時金額方面也沒有必要心慈手軟」、「亂丟別人的東西很沒品，看可不可以走法律途徑教這女人尊重一下別人」。

動漫作品《鬼滅之刃》風潮席捲至中港台，電影將於本月12日於香港上映，首日場次直迫300場，堪與荷里活大片同級。《鬼滅》在日本大收旺場後成為社會現象，甚至在形成所謂「鬼滅騷擾」。

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沒有一套作品是沒有厭惡者的，面對《鬼滅》的騷擾，有非粉絲網網民製作了職場用「『鬼滅之刃騷擾』防止規程」以作還擊：

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