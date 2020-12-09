MUJI無印良品5款文具暗藏秘密功能？細針圖釘不損牆身租屋超啱用

大家在逛無印良品的時候，都喜歡逛哪類商品呢？很多人可能都知道無印良品的收納用品類很受歡迎，不過其實除了收納用品，他們家的文具及雜貨也有許多便利的商品。

無印良品的文具及雜貨，不但設計簡單，其中又有很多身懷絕技的產品，所以許多日本人家裏都很愛用呢。本次這篇文章，就是要來為各位介紹無印良品的好用文具・雜貨商品。

深受日本人歡迎5款無印文具功能介紹（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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連文具雜貨都很有「無印良品風格」

以上為各位介紹了五款既設計簡約又實用的無印良品文具雜貨。不愧是無印良品的商品，即使是小小的文具及雜貨也非等閒之物，各各都充滿「無印良品風格」，這點實在很有魅力呢。看完這些介紹，有沒有發現尋覓已久、符合需求的理想文具及雜貨呢？

除了上面介紹的這些以外，無印良品還有推出其他各式各樣的便利文具及雜貨，請自己到無印良品好好逛逛，找出屬於自己的愛用款吧。

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