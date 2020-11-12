回港易健康碼｜網上申請3大條件、陰性結果有效期、免DQ須知必看

【回港易申請／健康碼港康碼／社區檢測中心位置費用】政府推出「回港易」計劃，讓在廣東或澳門香港居民免檢疫回港，「回港易」在Google Trends的網絡搜尋量亦急升，引起網民關注。今次「回港易」只要符合3個條件就可以申請，至於「回港易」及「健康碼」申請方法、「粵康碼」轉碼至「香港電子健康申報表」方法，以及獲認可的醫療機構名單，以下一一解答。

內地已廣泛使用健康碼。（資料圖片）

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新冠肺炎疫情數字近2天回升，今日（11月12日）新增23宗確診，包括6宗本地源頭不明個案，政府則在昨天（11月11日）宣布推出「回港易」，讓在廣東或澳門香港居民免檢疫回港，下周三（11月18日）起可以登記，符合3個條件就能參與。

先看看「回港易」申請條件、網上登記方法及入境程序▼▼▼

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獲認可檢測機構名單▼▼▼

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「粵康碼」及「澳康碼」轉碼至「香港電子健康申報表」步驟及使用教學▼▼▼

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「回港易」登記須知！做錯這件事或要強制檢疫

「回港易」登記方法簡單，但亦有多個地方要注意，例如哪些口岸才可以入境？要帶備什麼文件？陰性測試結果有效期多久？重新入境廣東、澳門是否可豁免強制檢疫？以下8大須知登記前須細看。

「回港易」登記8大須知▼▼▼

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香港健康碼Q&A｜健康碼6問6答 申請方法＋4間檢測中心位置、費用

【香港健康碼Q&A／申請方法／社區檢測中心收費／位置】政府早前亦講解取得香港健康碼（港康碼）方法。究竟「香港健康碼」何時開始？如何使用？未來又是否有健康碼才能出入食肆、商場或公共地方？以下6問6答一一解答。

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4間社區檢測中心位置、收費及開放時間▼▼▼

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同場加映：邊區收入高？盤點18區入息中位數 金融區僅第2 第1位錢從何來？

【香港／住戶入息中位數】你目前的收入在香港來說是高還是低呢？《香港01》從政府數據歸納出香港18區家庭住戶每月入息中位數排名，發現作為商業中心的中西區，竟然只排第2位，而家庭住戶每月收入中位數最低的，你又估到是哪一區嗎？

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