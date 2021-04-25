譚仔姐姐起薪高過政府ACO　學歷經驗不拘　網民列3原因撐姐姐完勝

【譚仔上市／譚仔姐姐人工／譚仔國際】譚仔、譚仔三哥米線，深受港人愛戴，譚仔姐姐們的特色用語更常常成為網民熱話。但令人意想不到的是，原來譚仔姐姐月薪隨時比全港一半打工仔還要高，甚至超越熱門政府筍工助理文書主任（ACO），引來網民驚歎該職位是「飲食業人中之龍」，又羅列3個原因，認為譚仔姐姐「無得輸」。
即睇譚仔姐姐人工有幾高！原來隨時高過你同我▼▼▼
除了製造業、零售業、物業管理及保安等行業，更比熱門政府筍工助理文書主任（ACO）起薪點高，引起網民熱論。
譚仔姐姐人工高過ACO起薪 網民話3個原因無得輸
根據公務員事務局，ACO起薪點雖然只有15,560元，但頂薪可達31,750元，不過不少網民仍然認為譚仔姐姐因這3個原因「無得輸」！
即睇網民回應，究竟點解覺得譚仔姐姐無得輸？▼▼▼
以上數據只供參考，月薪數字或有變化。
看看哪區的譚仔／譚仔三哥分店最多▼▼▼
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譚仔國際招股書中設有章節介紹現時在譚仔及三哥有售的菜色，如果閱讀英文版就可以找到各種菜式的英文譯名，讀完絕對會令大家有「長知識了」的感覺。大家平時叫開的「實小辣」、「土匪Guy翼」等菜式的英文係咩呢？以下是睇招股書學英文的精選必學詞語：【點擊下圖放大立即學英文 ▼ ▼ ▼】
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【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計2021年暑假接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。
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不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。