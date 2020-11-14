一頂綠帽爆發十年史詩級戰爭　特洛伊誤中「木馬計」遭屠城滅國

「綠帽唔怕戴，最緊要除得快」，世界上就曾經有段因「綠帽」而爆發十年戰爭的史詩記載。堂堂一國之君的斯巴達王，其老婆遭特洛伊王子誘拐，他沒有選擇「除下綠帽」，反而訴諸武力搶回妻子，圍城十年無果，表面上佯裝撤兵，暗將大量士兵放在大型木馬內，吸引特洛伊人搬運木馬入城，士兵隨即走出來屠殺特洛伊人，人稱「木馬屠城記」。

在愛神的穿針引線下，帕里斯與斯巴達王的妻子、號稱全世界最美的女子－海倫相愛私奔。 （影片截圖）

YouTube頻道「cheap」不時上載影片講解古今中外歷史，頻道早前以「因被戴綠帽引起的史詩級大戰︰特洛伊戰爭」為題，分享特洛伊戰爭前因後果，古希臘時期，天后希拉、智慧女神雅典娜及愛神阿芙蘿黛蒂，為了爭奪一個寫上「獻給最美的女神」的金蘋果發生口角，甚至驚動天神宙斯，衪將燙手山芋交給特洛伊王子帕里斯，在三位女神的「賄賂」下，帕里斯最終「認為」愛神是最有資格獲得金蘋果的女神，其報酬就是斯巴達王的妻子、號稱全世界最美的女子－海倫，帕里斯因而將海倫由希臘斯巴達返回特洛伊。

斯巴達王發現妻子被誘拐後，聯同希臘其他城邦的國王，總共十萬大軍、千艘戰艦向特洛伊發動戰爭，由於特洛伊地理位置險要，雙方僵持九年，直到第十年，希臘聯軍有人心生一計佯裝撤兵，但將大量士兵放在大型木馬內，吸引特洛伊人運馬入城慶祝，飲飽食醉後沒有作戰能力，希臘士兵走出木馬屠城滅國。

另外，特洛伊戰爭經過被古希臘盲詩人荷馬寫入《伊利亞德》，但一直被歷史學家質疑杜撰，甚至懷疑根本沒有特洛伊，但有德國業餘考古愛好者發現特洛伊遺址，才證實特洛伊的存在。

【本文已獲YouTube頻道「cheap」授權。】