男網紅「放火」派綠帽被拍裸片勒索　女主角被起底網民關注一件事

色字頭上一把刀，台灣知名YouTuber「放火」（李育群）最近被踢爆曾與名花有主的19歲女網紅過夜，當晚即被對方男友捉姦，並拍下全裸道歉影片及勒索25萬台幣（約6.8萬港元）。消息傳出後，網民紛紛關注女主角的真實身份，起底後發現竟是在社交平台擁有34.8萬粉絲的火辣網紅JKF女郎「青青」，雖然其豐滿上圍吸引大批粉絲，但更多網民驚呼「她竟然有一股大媽味」，笑稱電視上的她應該更貼近「真實」。

台灣YouTuber「放火」被踢爆上月與19歲女網紅「青青」過夜，但當晚卻女方男友捉姦，放火被迫拍下全裸道歉影片。（Ig「c.0214」）

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據台媒報道，在YouTube有近130萬訂閱的放火，今年9月16日在私人派對結識身材姣好的模特兒兼網紅青青，2人到女方家中共度春宵，隨後青青男友帶同4名友人上門，強逼放火全裸之下拍道歉影片，並簽下本票勒索30萬台幣（約8.1萬港元），放火最後聯絡朋友到場，付款25萬台幣（約6.8萬港元）後離開。不過，放火事後懷疑遭「仙人跳」，昨日在父親和律師陪同下前往警署報案，提告青青男友。

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消息今天曝光，引來網民熱議，但距離事發當天超過1個月，放火的Instagram帳號沒有停止更新，在今月8日和9日都有上傳照片，分享拍戲心得，更與粉絲互動，看似不受事件影響。另有報道指，放火與青青過去經常在Instagram上留言互動，但拍裸片一事傳出後，放火已取消追蹤女方。

事件女主角青青亦被網民火速起底，發現年僅19歲的她因甜美外貌和火辣身材，在Instagram已擁有34.8萬名追蹤者，近期也現身於當地綜藝節目，例如今年4月參加《國光幫幫忙》錄影，穿上來賓配襯的吊帶小背心和真理褲，讓觀眾大飽眼福熱血沸騰，但火辣身材上的臉蛋卻與社交平台的「福利照」大不同，節目內的樣子似乎更貼近真實，不少網民更直言她在節目中散發一股「大媽味」，慨嘆修圖年代下果然照騙遍地▼▼▼