初中同學派喜帖　台女聽準新娘一句話嬲爆已讀不回：還要去嗎？

新婚派「紅色炸彈」如何派得相宜，要避免觸怒親朋友好，絕對是一門藝術。有台女最近收到初中同學的喜帖，本來欣然答應出席，但其後收到對方1個訊息後超無言，讓她頓時不懂如何回覆，暗裏炮轟：「我是去湊人數的就是了？」

結婚擺酒如何能令親朋戚友都開心祝賀，絕對不容易。（電影《我要做model》劇照）

該名台女在facebook群組「爆怨2公社」發文，表示早前得知初中同學結婚在即，與她在學生時期比較要好，惟畢業幾乎沒有再聯絡；當對方傳短訊詢問她可否出席婚宴時，台女也一口答應，並發送自己家的地址，等待收喜帖。

不過，在數天後，台女突然收到準新娘的短訊，其中1個問題令她坦言「非常傻眼」，甚至氣得她已讀不回，問網民是否仍答應出席婚禮▼▼▼

台女續稱，準新娘還不知道自己的問題惹怒了她，還着她邀請其他初中同學，希望在婚禮熱鬧一下，讓她哭笑不得，不禁疑惑問道：「這到底是誰的婚禮啊？」

即使忘記名字還要大派「紅色炸彈」，大批網民紛紛留言勸樓主缺席婚禮，認為其舊同學既沒有禮貌，也不懂人情世故，「是要紅包而已，人不重要」、「她可能看到妳本人還會問妳是哪位？不要浪費錢去了」。網民批評該新娘只是「亂炸」喜帖，「禮簿寫了妳的名字她也認不得啊」、「連名字都不知道那就不用去了」、「蠻沒有禮貌的，要收紅包還忘記對方名字」。

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