帶埋女友去婚宴　「太好食」驚覺人情包太少　台男：沒臉見同事

去飲宴包人情是一場心理戰！有台男在網上分享，自己出席一位女同事的婚禮，因此見地點不是大酒店，而是一般婚姻會館，所以就包了3200元台幣（約864港元），還帶了女友去。結果當晚他愈吃愈奇怪，發現「食材也太好」，即時上網翻查，發現一圍酒席應該收費2萬台幣（約5392港元），才發現自己包得太少，「至少應該包4600（約1240港元）」，網民看後笑言：「以後結婚不要發她帖子就好了。」

包婚禮人情要思前想後，雖說是心意，但包太少很容易得罪人。（示意圖／資料圖片）

婚宴人情雖說是一份心意，但實際上有些人包之前還是會事前「問一問」、「夾一夾」，考慮婚宴場地等，不然包得太少可能會得罪人。台灣一名男生在討論區PTT分享，公司同事遨請他去婚禮，因為見不是五星級的酒店之類，一開始沒有特別上網查，只知道是一間婚宴會館。

樓主見不是酒店，覺得一圍酒席的費用不會過1.4萬台幣（約3777港元），所以只包了3200元台幣（約864港元），還帶上女友一起吃。可是他在婚宴上愈吃愈覺得不對勁，因為食物實在太好了，馬上上網一查，發現一圍要2萬台幣（約5392港元），心想自己沒臉再見同事：「怎麼辦啊啊！應該至少包4600（約1240港元）吧！」

網民咁講：

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網民看完帖文後，笑言這價位可能「一人去都3600（約972港元）起跳了」，又建議他能不能叫女友補包一下，「一個人吃兩份 你不會不好意思嗎？」、「太多了吧！1600帶三代家人一起去吃啊」。」，另有人提醒，包人情不要包有「4」字的數目。

（PTT）

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