救車窗卡頭男童　安徽漢拍片上載　家長警告侵私隱：不刪片就提告

安徽省馬鞍山市一名凌姓男子上周六（14日）在一間工廠門口，發現一名男童被車窗玻璃卡住頸部，於是與其他工友合力嘗試施救，他在男童獲救後將事發影片上載，詎料竟遭男童母親警告，聲稱如果他不刪片，將起訴其侵犯私隱；凌男認為自己沒有做錯，當初公開影片只為提醒其他家長注意孩子安全。

男童當日被車窗玻璃卡住頸部，不斷大哭，凌男與工友施救的同時也在安撫男童情緒。凌男在訪問中表示：「當時看到的第一反應，就是（覺得）蠻嚴重的，然後就是把那個窗戶往下拉一點，但當時也拉不動，只拉了一點點下來。在確保了他（男童）沒有生命危險後，我們就及時打電話通知車主且報警。不久後他父母過來，而孩子最後亦被救出來，沒有大礙。」

事後凌男將事發影片上載至網絡，卻遭男童母親警告將起訴其侵犯私隱。凌男說：「他那位母親發訊息要我把片段刪掉，我說這影片發出來是為了警戒一些家長，不要把孩子丟在車上，但他母親卻威脅我，又說要起訴我。她的態度很強硬，挺讓人寒心的。」

不少網民認為凌男做法正確，「這（拍片）也是為了給自己留個證據，萬一被車主反咬一口破壞車零件就不好了」、「小題大作了！救孩子命是正能量必須支持」、「小孩家長連臉都不要了，到頭來就反咬一口，真是農夫與蛇」；但也有留言指「拍片留證據可以，但沒經過別人同意就隨意發網上就是侵犯隱私」、「公開片段要打碼！車牌，臉都不能露出來！」、「一碼歸一碼，救孩子命是要感謝，但是個人覺得現在的人拿手機拍來拍去確實討厭」。