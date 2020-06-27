威脅洩漏女顧客與人開房私隱　浙江酒店發公開信道歉

浙江杭州的米女士早前不滿在江蘇蘇州住酒店時的入住體驗，在網上給予該酒店「差評」，結果被酒店方連番要求刪除，甚至暗示明示會大爆米女士不為人知的秘密：「她自己多少歲，她跟多少歲的人在這開房，要不要她老公也知道一下」。 事件引起酒店故意洩露顧客私隱的質疑，酒店總公司日前在官方微博上發出公開道歉信，並指涉事酒店的總經理、前廳經理、當職員工已被嚴肅處理。

涉事的酒店。（網上圖片）

事緣在上月底，米女士到蘇州出差，透過某網上平台預定維也納3號酒店太倉港店的房間。米女士不滿入住後的體驗，事後在網上給予「差評」。未料「差評」發出後，酒店方接連致電米女士要求協商處理，其後又透過微信聯絡希望可獲得諒解，但過程中有提及清楚知道米女士的地址，有威脅洩漏私隱之疑慮。甚至酒店工作人員在接受內地傳媒訪問時，更稱當時米女士是在與別人在開房，「她讓我們拿出真誠的態度讓她刪差評，我想問一下她說的真誠的態度是甚麼？她又不敢讓她家裡人知道，要找你們（媒體）行。」工作人員宣稱，「我也可以找（媒體），我提供的可以更多，她自己多少歲，她跟多少歲的人在這開房，要不要她老公也知道一下。」

維也納酒店在《致歉函》中承認，涉事旗下加盟酒店的員工在客訴處理過程中有不當言論和行為，為顧客的不好體驗和惡劣影響致歉，「我們已於6月22日對涉事門店的總經理、前廳經理、當職員工的嚴重失職行為均已嚴肅處理。對區域管理的連帶管理責任予以書面警告處分」。維也納酒店又指，將會及時與該名顧客積極溝通，妥善處理後續事宜。

（綜合報道）