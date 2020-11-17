疫情下中大改網上行禮　97年出世碩士生：人生從未出席過畢業禮

畢業禮是人生中重要時刻，好讓親朋好友見證自己成長，不過中文大學近日公布，原定於下星期舉行的畢業禮，因健康風險問題而改成網上進行，慶祝活動亦告取消，令同學們都非常失望。有網民就分享自己的經歷，指1997年出生的他，人生中未能出席過任何畢業禮，每次都遇上疫症或社會大事，就連今年碩士畢業都不幸遇上新冠肺炎，令他感嘆「唔知兩年後會唔會有啲咩大事」。

該該網民投稿至facebook專頁「CUHK Secrets」，指自己於1997年出世，今年碩士畢業，但人生未出席過任何畢業禮。（示意圖，資料圖片）

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該網民投稿至facebook專頁「CUHK Secrets」，指自己於1997年出世，今年碩士畢業，但人生未出席過任何畢業禮，2003年幼稚園、2009年小學畢業禮都分別因沙士及豬流感而取消，直至2015年中學畢業，按學校傳統典禮於11月舉行，但他10月時已飛往外國讀大學，因而未能參與。

其後他回流香港於中文大學讀學士課程，但去年因反修例運動，畢業禮再次被取消，而今年碩士畢業禮亦因新冠肺炎疫情而轉至網上舉行，多年來都未能親身走上台，在家人見證下拿取證書。他表示，最近考慮報讀研究碩士，但「唔知兩年後會唔會有啲咩大事」。

該網民表示，去年因反修例運動，大學畢業禮被取消，而今年碩士畢業禮亦因新冠肺炎疫情而轉至網上舉行。（示意圖，資料圖片）

帖文引起不少人共鳴，特別是同年的網民紛紛留言，稱完全明白樓主的感受，「97就係不幸嘅年份」、「1997年的咒詛」；有人指自己已經延遲了1年畢業，最後還是沒有畢業禮，「趕盡殺絕所有97同學」。有網民則笑言「唔好再grad（畢業）了」、「不如你快啲出嚟做嘢算」、「施主學海無涯，回頭是岸啊，可能你唔讀上去就可以拯救世界㗎啦！」。

不過翻查報道，中文大學去年11月7日舉行畢業典禮，當時正值反修例運動，當播放國歌時，有畢業生戴上口罩、背向主禮台高叫口號及舉標語，惟畢業禮進行約半小時後，校方突然指出現特別情況而腰斬典禮，校長段崇在護送下離開現場，期間有向畢業生打招呼，但並未回應為何典禮提早結束。

同場加映：有中大生曾投稿至「CUHK Secrets」，指與住所的保安員交談，發現對方是數學系畢業生，惟畢業後找不到合適工作，才轉做保安，令他唏噓不已，雖然有人認為是「潛力潮文」，但相認過程仍笑爆網民▼▼▼

中大生出PO嘆師兄做保安員 讀數學畢業難搵工（01熱話製圖）

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