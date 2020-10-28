網上授課助長請槍代考試做功課　中大生狂呻：勤力極都係B range

【代做功課／代考試／請槍／網上授課】疫情下要避免人群聚集，部分學校仍然採用網上授課，不過這種方式卻變相助長請槍代做功課，甚至是代考試的歪風！Facebook專頁「CUHK Secrets」近來就有多個帖文控訴相關做法導致不公平的情況，批評校方未有處理。 現時instagram上有多個帳戶公開以「代做功課」、「代考試」等字眼作招徠，更指「槍手」都是三大或海外大學學士，甚至有碩士學歷，服務對象包括大中小學學生及各科科目，更連IES、FYP、SBA等等都不成問題。不過這些服務亦曾「甩轆」，例如在宣傳廣告中，曾有人的學生編號曝光，變相舉報客人。

新冠肺炎疫情下不少學校使用網上教學，變相助長請槍風氣。（資料圖片）

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facebook專頁「CUHK Secrets」上周四（22日）刊登同學投稿，帖文只有短短兩句，「請槍都請好啲啊，新亞嘅同學。利申：Send咗畀工程學院」。原來帖文附上的圖片才是重點，圖中1個專門提供代做功課、代考試服務的IG帳戶，貼出1張與客戶的對話截圖，顯示1份代做功課取得滿分，並叫有意購買服務的同學盡早聯絡。

可是有眼利網民發現，截圖除了顯示功課獲100分滿分之外，亦含有功課主人的學生證編號，變相直接指出付款找人代做功課學生的身份，所以投稿的同學就將事件向工程學院舉報。

請槍代做功課代考試的IG帳號曾經出現公開學生證編號的事件，引來網民舉報。（fb專頁「CUHK Secrets」圖片）

事件發生之後，就開始有帖文批評代做功課及代考試的情況愈來愈嚴重，提供類似服務的人亦如雨後春筍般出現。只要在IG上搜尋相關字眼，即可看到標榜槍手學歷高、準時交貨、各種科目、價錢合理、可接急單等字眼，但亦有帳戶強調作品「只作參考」。這些帳號會上截與客戶的對話截圖，證明他們有多個成功例子，呼籲有興趣人士可以放心將功課及考試交給他們。

點擊下圖即睇IG「代考試」、「代做功課」例子！ ▼ ▼ ▼

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例如有帖文就曾經提到，有中級程度的大學課程都有人找槍手代考Midterm（中期試），其實現時的網上考試已經要求學生拍攝學生證、正面拍攝考生樣子及拍攝電腦畫面，但仍然出現代考試的情況，證明仍然有漏洞，令「勤力讀書嗰班學生讀極都得個B range」。

事件引來不少人投稿至專頁，討論請槍問題，有指問題太過嚴重，「我真係寧願返學校考算」，但笑言因要戴口罩，「代考條友返學校考都唔一定Check到」。另外亦有人表示，身邊有同學成績突飛猛進，原來主因是付錢請槍，結果還得到獎學金，「除笨有精」，而一直有獎學金的他今年卻落選。

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