心理測驗│一圖測你壓力水平　見到「男人」恐懼一世都係咁？

撰文：夏洛特
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有時適度壓力可令一個人進步，但如長期處於高壓狀態，則可能會影響心理健康。此時不妨以網站「sm-news.ru」的插畫心理測驗，快速測試你現在面對的壓力水平，看看自己有否需要減壓。
👇👇👇圖中同時隱藏多種元素？它們各有不同解讀，請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。👇👇👇
請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。（LG圖片）
A.中間的臉
B.左上角女人
C.沙發上男人
D.沙發上女人
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同場加映：心理測驗│一圖測你想過哪種婚姻
婚姻生活千百種，想知自己潛意識憧憬哪種婚後生活，不妨用以下心理測驗快速測測看。
👇👇👇請憑直覺，選出你在圖中第一眼看到的動物。👇👇👇
圖中你最早注意到哪一隻動物？（網上圖片）
A. 大象
B. 長頸鹿
C. 獅子
D. 鹿
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同場加映：心理測驗│一圖測你為何變月光族
👇👇👇你認為這張圖片是什麼東西？👇👇👇
你認為這張圖片是甚麼東西。（網上圖片）
A金色信用卡
B海報
C窗戶
D橙味朱古力
👇👇👇不準偷看👇👇👇
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同場加映：心理測驗│一圖測你有何獨特氣質
👇👇👇圖中同時隱藏多種元素？它們各自有不同解讀，請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。👇👇👇
請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。（網上圖片）
A. 男人的臉
B. 天鵝
C. 女人的臉
D. 雲朵
👇👇👇不準偷看👇👇👇
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👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
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