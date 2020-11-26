心理測驗│一圖測你壓力水平　見到「男人」恐懼一世都係咁？

有時適度壓力可令一個人進步，但如長期處於高壓狀態，則可能會影響心理健康。此時不妨以網站「sm-news.ru」的插畫心理測驗，快速測試你現在面對的壓力水平，看看自己有否需要減壓。

👇👇👇圖中同時隱藏多種元素？它們各有不同解讀，請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。👇👇👇

請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。（LG圖片）

A.中間的臉

B.左上角女人

C.沙發上男人

D.沙發上女人

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同場加映：心理測驗│一圖測你想過哪種婚姻

婚姻生活千百種，想知自己潛意識憧憬哪種婚後生活，不妨用以下心理測驗快速測測看。

👇👇👇請憑直覺，選出你在圖中第一眼看到的動物。👇👇👇

圖中你最早注意到哪一隻動物？（網上圖片）

A. 大象

B. 長頸鹿

C. 獅子

D. 鹿

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同場加映：心理測驗│一圖測你為何變月光族

👇👇👇你認為這張圖片是什麼東西？👇👇👇

你認為這張圖片是甚麼東西。（網上圖片）

A金色信用卡

B海報

C窗戶

D橙味朱古力

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+ 5 + 5 + 5

同場加映：心理測驗│一圖測你有何獨特氣質

👇👇👇圖中同時隱藏多種元素？它們各自有不同解讀，請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。👇👇👇

請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。（網上圖片）

A. 男人的臉

B. 天鵝

C. 女人的臉

D. 雲朵

👇👇👇不準偷看👇👇👇

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