內地翻版「日本街」頻開幕　民眾湧至打卡　網民：足不出門在日本

新冠肺炎疫情持續，令不少人的旅行計劃取消，不過內地各省市陸續出現數條以日本商店街為設計主題的「翻版日本街」，更以「新晉網紅打卡熱點」作招徠吸引喜愛日本的粉絲，惹來網民熱議，甚至有網民批評現時不少人崇尚外國文化，「不要模仿外國，着重本地文代」、「大家也忘記了歷史教訓」。

內地各省市陸續出現數條以日本商店街為設計主題的「翻版日本街」，更以「新晉網紅打卡熱點」作招徠吸引喜愛日本的粉絲。（盛唐小京都網站圖片）

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近年內地各省陸續有不同以日本街道風為賣點的「翻版日本街」開幕，更以「新晉網紅打卡熱點」宣傳，一解哈日族想去旅行的渴求。當中3個景點包括早前被日本嘲諷抄襲日本文化而引起爭議、位於廣東佛山的「南海一番街」▼▼▼

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另外，江蘇省蘇州市淮海路有一條長約600米，結合拉麵、串燒、居酒屋等日本料理，並夾雜日語招牌的日本食店街。「日本街」的改建工程由當地政府主導，在今年9月下旬完成，吸引不少人前來打卡，甚至穿上和服拍攝寫真。

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最後位於遼寧省大連市著名旅遊景區金石灘，亦有一個大型發展項目「盛唐小京都」於今年6月開業。它是一個以京都為藍本的商住區，模仿成一個結合中國唐朝及日本建築的古鎮，集旅遊、文化、休閒、餐飲、購物於一身。據報已有40間日系企業拍板進駐，更有200間別墅成功售出。

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不少網民笑稱現時幾乎不用出國亦能遊日，又估計新日本街會在何地誕生，「很日本的感覺」、「真的不錯，前一陣子去過」。但亦有網民批評「翻版日本街」頻生，是助長其他人對外國文化的追求，自然放棄了本地文化，「太多了吧，很膩」、「別要忘記當年日本如何對中國」、「太多人崇日了，不是好事」。

（綜合）

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