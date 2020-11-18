《鬼滅之刃》最強cosplay日本明星篇　原來真人版電影早已出現？

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》自2020年10月16日在日本上映以來，於公開10天內勢如破竹地達成100億日圓票房的佳績。不只如此，在達成100億日圓大關的一星期後，更擠下了《阿凡達》闖入日本影史票房的前10名，不少日本的公眾人物也紛紛在今年公開自己的鬼滅扮裝，讓這波現象級的鬼滅熱潮更加活絡和熱鬧。

現在就讓我們來回味一下這些還原度高、富有創意的鬼滅扮裝吧！

日本娛樂圈一線男神女神參戰　原來除咗永野芽郁連呢隻動物都cos過禰豆子？！（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+31
+31
+31

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

香港加推IMAX版本

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在香港上映後讓鬼滅於本地的人氣與討論度更上一層樓，而本周亦將追加推出了IMAX版本，相信這波鬼滅熱度還將持續延燒下去。

【鬼滅之刃】爸爸幫女兒Cosplay成禰豆子　神還原兼可愛到犯規！（點圖放大）▼▼▼

+7
+7
+7

鬼滅之刃炭治郎及富岡神還原恤衫上市　再睇超萌小朋友COS善逸（點圖放大）▼▼▼

+4
+4
+4

【鬼滅之刃】日網民一秒cosplay禰豆子！全靠Twitter爆紅京都名產（點圖放大）▼▼▼

《鬼滅之刃》作者真面目極神秘　知情人士爆引退回老家真正原因
日網瘋傳疑似《鬼滅之刃》作家照片　吾峠呼世晴真身可能是美女？
「竈」門炭治郎你識讀嗎？　《鬼滅之刃》三個容易讀錯的名字
鬼滅之刃劇場版上映｜票選人氣角色排名Top10　禰豆子竟落榜？
鬼滅之刃｜禰豆子女聲優登熱搜！鬼頭明里獲封超級天才聲線極多變
【鬼滅之刃】網紅鍾明軒爆台版配音換人變罵戰　即睇就明三大爭議
鬼滅之刃無限列車｜人氣聯名品牌產品Top 10　首三位全是服裝類？

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。