《鬼滅之刃》最強cosplay日本明星篇　原來真人版電影早已出現？

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》自2020年10月16日在日本上映以來，於公開10天內勢如破竹地達成100億日圓票房的佳績。不只如此，在達成100億日圓大關的一星期後，更擠下了《阿凡達》闖入日本影史票房的前10名，不少日本的公眾人物也紛紛在今年公開自己的鬼滅扮裝，讓這波現象級的鬼滅熱潮更加活絡和熱鬧。

現在就讓我們來回味一下這些還原度高、富有創意的鬼滅扮裝吧！

日本娛樂圈一線男神女神參戰 原來除咗永野芽郁連呢隻動物都cos過禰豆子？！（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 31 + 31 + 31

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

香港加推IMAX版本

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在香港上映後讓鬼滅於本地的人氣與討論度更上一層樓，而本周亦將追加推出了IMAX版本，相信這波鬼滅熱度還將持續延燒下去。

【鬼滅之刃】爸爸幫女兒Cosplay成禰豆子 神還原兼可愛到犯規！（點圖放大）▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

鬼滅之刃炭治郎及富岡神還原恤衫上市 再睇超萌小朋友COS善逸（點圖放大）▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

【鬼滅之刃】日網民一秒cosplay禰豆子！全靠Twitter爆紅京都名產（點圖放大）▼▼▼

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】