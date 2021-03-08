日本騎呢睡袋精選　肌肉猩猩哄你入眠　扮樹套裝唔通要企喺度瞓？

撰文： 東京畫報 最後更新日期： 2021-03-08 10:30

如果你對日本商品只停留在MUJI這樣工整、極簡、性冷淡風的印象上，那怕是要失去很多快樂。中二、腦洞大開、沙雕創造力，算是島國人民的傳統藝能了。比如這個日本萬代商城推出的《精靈寶可夢》（Pokemon）鐵甲蛹睡袋，號稱一旦進去「就絕對不想出來」……

售價35000日元，報姐乍一看滿臉嫌棄：啥呀！這難道就是硬度為0的鐵甲蛹！商品描述表示裡面是非常柔軟的材質，非常方便入睡。

看完這個左躺右躺的使用方式，突然心動怎麼回事？要不是價格可能已經衝到官網下單了……

點圖睇睇呢個超怪雞鐵甲蛹睡袋同更多騎呢商品介紹👇👇👇

+ 20 + 20 + 20

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

沙雕與創意的結合體，造就了不可思議的流行商機，原本這些天馬行空都被當成胡思亂想，說不定這些會在未來實現！

【相關圖輯】日本設計師自製浮誇「拉麵口罩」 真正超立體 不用再怕眼鏡起霧（點圖放大瀏覽）：

+ 14 + 14 + 14

【相關圖輯】日本THANKO飯盒生產商是另類發明家？YouTuber「試伏」自動杯麵機（點圖放大瀏覽）：

【本文獲「東京畫報」授權轉載，微信公眾號：japanstar520】