電競女神諾曼入行前係護士　甜美可愛打機有反差萌　身材不得了！

電競成為新興行業，連帶亦有不少女神誕生。「諾曼 Norman」（IG：normanismee）是其中一位電競女神，她從護士轉行做遊戲直播主持人後就慢慢走紅。諾曼予人感覺清新又可愛，加上身材豐滿，很快成為觀眾寵兒！

「諾曼 Norman」是電競女神之一，樣子清新可愛之餘亦都身材豐滿。（IG「normanismee」圖片）

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因為工作壓力大及不喜歡一成不變的工作，諾曼約3年前由急症室護士轉行。她選擇做遊戲直播，原因是朋友認為她個性活潑開朗，經常都可以逗得人開心大笑，所以就以試試看的心態開始做直播。

初初諾曼的家人都不太知道她在做什麼，更覺得只是在打機，而且一樣要熬夜，生活沒有改變。不過諾曼的直播逐漸受到網民歡迎之後，就有經理人公司上門簽約，證明她的能力。現時諾曼每次直播約3至5小時，時間雖長但卻享受與觀眾們的互動，更不會覺得累，而家人們亦漸漸理解她的工作。

「諾曼 Norman」直播風格搞怪，而家打機時亦都十分投入。（IG「normanismee」圖片）

諾曼的直播風格搞怪，而打機時亦都十分投入，試過玩恐怖遊戲時叫得太大聲，令鄰居擔心發生意外而報警，直至警員到場開門之後，諾曼心知闖禍而覺得非常尷尬。不過觀眾們對類似事件都已經見怪不怪，笑指這是「諾曼日常」。諾曼直播的內容不止打機，亦會與觀眾聊天、唱歌、分享生活點滴等等。

諾曼的直播好看之外，真人亦很有睇頭。她除了樣子甜美可愛，與性格有反差萌之外，身材亦都十分有曲線感，成功吸引大批粉絲！

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