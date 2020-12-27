十二生肖拍拖幾耐先會諗結婚？屬虎愛閃婚　有個生肖要視察足七年

自由戀愛的時代，很多的牽手都並非一開始就是以結婚為目的的。談戀愛就是彼此一個考察的過程，從相處的模式到性格的磨合，有著許許多多的考驗。對不同的人來說，婚姻都是人生大事，考察期會有長有短。那麼，12生肖戀愛到結婚的考察期多長？請隨星座屋小編做個了解。