老公似細路成日嬲豬粒聲唔出？一文看懂對付十二生肖男冷暴力方法

在和伴侶相處的時間裡，最讓我們頭痛的，也是最容易發生的大概就是對方的冷暴力吧，兩個人遇到了矛盾，感情危機，很多不善於表達情感的男生就會採取這種方式去逃避，什麼話也不說，什麼行動也沒有，看不到他們積極處理的方式，讓人捉摸不透非常擔心，常常如此也會讓女生經常感覺心累，無能為力。

可是他們如果不積極，女生就要積極的去包容他們了。男生普遍都很幼稚，就是不管他們多大，表面看起來多麼成熟，其實內心都住了一個敏感脆弱的小男孩，只想擁有簡單的快樂，純粹的愛情和一個可以哄好他們的伴侶，可能天生不會表達的沉悶木訥的男生更要我們主動一點，兩個人都不主動的話要怎樣把感情繼續發展下去呢？

推心置腹地跟他們談談，把話都說開了，也許他們就好了，兩個人又可以和和美美地在一起，如果就那麼晾著的話兩個人大機率就走散了，那難免是一樁十分遺憾的事。今天我們就一起來了解下怎麼去緩解十二生肖男的冷暴力，在感情路上不踩雷吧。

老公次次吵架都不瞅不睬似小孩？一個圖輯看清對付十二生肖男冷暴力方法▼▼▼

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