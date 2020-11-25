愛犬誕「綠色小狗」　菲國女主人超驚喜取名「Wasabi」

菲律賓拉烏尼翁省（La Union Province）女子拉薩馬納（Chona Lacsamana）的愛犬「摩卡」（Mocha）上月25日誕下4隻狗寶寶，但其中一隻的毛髮卻呈淺綠色，她驚訝之餘特別把小狗取名為「芥末」（Wasabi）。

拉薩馬納當日一覺醒來，發現懷孕的「摩卡」已誕下4隻狗寶寶，牠們相互依偎著睡覺，當中的毛髮顏色各異，有黑色、白色及棕色，然而最意想不到的竟然還有淺綠色。

拉薩馬納十分驚訝，起初她以為小狗是因為在出生時被血液弄髒，惟檢查證實小狗本身毛髮確是綠色。她表示，不會將那些小狗送給別人或讓供領養，「因為這些都是摩卡的寶寶，我一定會像照顧摩卡一樣好好照顧，牠們對我來說都非常特別。」

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另外，來自意大利撒丁島（Sardinia）的農夫馬洛奇（Cristian Mallocci），上月尾亦發現其牧羊犬所誕下的5隻狗寶寶中，有一隻的毛髮顏色呈淺綠並將之取名為「開心果」（Pistachio）。馬洛奇將其他狗寶寶送走，只留下「開心果」，希望把牠訓練成稱職的工作犬，協助母親在農場牧羊。他說，覺得「開心果」身上的綠色會帶來希望和好運，盼能助其他人在疫情期間感受到快樂。

據了解，狗狗的毛髮呈淺綠色很可能是因為出生時在母親子宮內接觸到了一種名為「膽綠素」（biliverdin）的色素，那是負責在動物體內產生膽汁並癒合傷口的一種化合物；通常小狗出生幾周後，毛皮上的綠色會逐漸變淡，最終消失。