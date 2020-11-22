狗主拎餐廳匙羹直接餵狗狗　遭愛犬網民痛斥如「老鼠屎」：太自私

現時寵物友善餐廳愈來愈普及，讓狗主帶同愛犬入內用餐，不過日前有台灣網民在facebook群組分享，指用餐時發現有狗主直接用店內的餐具裝食物給狗吃，大嘆這種行為不是人人認同。事件引來熱議，但無論是否愛狗人士，幾乎都批評狗主的行為自私，不少愛狗人士指二人應準備好寵物用的餐具，甚至痛斥他們是「老鼠屎」，破壞民眾對養狗人士的印象。

網民拍到鄰桌食客用餐廳的湯匙餵狗狗進食。（fb群組「爆怨2公社」圖片）

網民拍到鄰桌食客用餐廳的湯匙餵狗狗進食。（fb群組「爆怨2公社」圖片）

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樓主在fb群組「爆怨2公社」發帖及上載照片，可見兩名狗主在餐廳用餐時，用店內的餐具裝東西給愛犬吃，她說在19日吃晚飯時看到鄰桌的人這樣做，那家不是寵物餐廳，「看了，傻了，店家餐具直接裝食物給狗吃」，慨嘆「愛狗人士的各自行為，不代表大家都認同」。

照片引來網民激烈討論，均鬧爆二人的行為自私，有愛狗之人指即使喜歡狗狗，也未必想和狗共用餐具，何況他們是用店內的餐具這樣做。一度有網民要求公開餐廳的名字，因為店方竟不阻止，但有人提到不少餐廳都對寵物友善，責任應在飼主身上。

網民點睇：

+ 3 + 3 + 3

愛狗人士都鬧爆：

+ 7 + 7 + 7

而帖文更引來很多狗主留言，批評兩人行為，「老愛測試民眾的底線，弄壞民眾對養狗人士的印象」，至少應準備一套寵物用的餐具，萬一沒有準備，其實可以用掌心當餐具去餵食，也希望網民別把他們和其他狗主混為一談。

（fb群組「爆怨2公社」）