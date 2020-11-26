港媽想幫阿仔買見工皮鞋問意見　網民勸放手：畀佢自己決定好嗎

【媽寶／裙腳仔／家長／見工】「養兒100歲，長憂99」，無論子女多大，在父母心中也像小孩子一樣需要照顧。有港媽前日（11月24日）於討論區發文，表示兒子即將到學校安排的實習公司面試，雖然只是數個月的短期工作，但她仍大為緊張。得知兒子沒有正式皮鞋時，她更急忙想為兒子購買，遂向網民求意見，不過卻被部份家長勸喻「放手」，指兒子已長大成人，理應有足夠的自理能力處理。

有港媽發文，指兒子即將見工才發現沒有皮鞋，緊張問其他網民應否買給兒子。（《媽寶兄弟》劇照）

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該名港媽昨日於親子王國討論區以「阿囝見工，要買皮鞋嗎？」為題發文，稱兒子獲學校安排到室內設計公司實習，即將要到公司面試。不過日前兒子準備服裝時，卻發現沒有正式的皮鞋，並打算以波鞋上陣，令她看不過眼，「佢都話冇皮鞋，我仲嗌話唔使買，但之後堅睇唔順眼佢見工上面執得好正，就係對波鞋搞到唔知點，所以至趕到要今晚嗱嗱聲買，勁趕」。

港媽指，其實兒子的實習只為期數個月，公司屬中型規模並位於工業區，而且完成實習後亦大多繼續升學，加上兒子性格「較論盡」，「次次着皮鞋唔係跣腳就係腳痛」，故擔心購買皮鞋只用作面試會造成浪費，「如果着一次對鞋又吽幾年唔着擺喺度，對鞋啲皮都唔知襟唔襟擺，驚變質發霉」。

港媽認為兒子首次面試「正式啲好」，故急急帶兒子到店舖購買，完成「任務」才放下心頭大石。（資料圖片/非當事人）

她續說，由於這次是兒子人生首次工作面試，認為「點都正式啲好」，最後也決定購買一對「唔係波鞋嘅鞋」用作見工。因擔心商店受疫情影響提早關門，她指昨日下班後即時走到不同的店舖物色鞋款，會合兒子後更「飯都唔畀食先，捉住阿囝嗱嗱聲試鞋，一話舒服話ok，即刻畀錢買」。直至買了皮鞋，她才放下心頭大石，「我仔笑咗，阿媽又嚟癲」。

帖文引來不少家長網民熱議，部份人認同見工的儀容非常重要，故為兒子購買一對正式的皮鞋也合適，更分享購鞋情報，「會買，重要買靚啲，反正對腳都大定，將來只會更加多機會着皮鞋」、「都要買㗎喇，呢啲真係冇得慳」。

不過有網民指出，港媽的兒子已到見工階段，理應有自理能力準備所需服裝及用品，反勸她要放手讓兒子自行處理，「小朋友見得工都代表長大成人，其實畀佢自己決定好嗎」、「適當時候要放手，trial and error都係學習嘅過程」、「咁大個人，畀啲自由佢，做父母應該學識放手」、「唔睇清楚以為係問小學interview 使唔使買對新鞋」。

【同場加映】網民分享超荒謬見工面試經歷▼▼▼

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