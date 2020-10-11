媽寶男橫行地球　女生無得揀點算？除咗單身仲可試試用呢3招對決

每個人心目中「理想的男性」都不同。有些人就是喜歡溫柔體貼的男性；但相反地，也有人喜歡作風有點強勢、會帶領自己的人！但「唯獨無法接受這點」中，許多女性都會點頭稱是的就是這個吧？「我死也不會和媽寶男在一起。不管是交往還是結婚都討厭死了！」——但環顧現實生活中，卻早已充斥着許多媽寶男。

日本「輕度媽寶男」與「媽媽充（要有媽媽才覺生活充實）男子」快速增加中！像是直呼媽媽的名字，或是和媽媽一起逛街、看電影、用餐……還真是「世上只有媽媽好」的感覺呢！儼然成為最近戀愛議題的就是「除去媽寶男之後就找不到可以交往的正常男性了！」。

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這次將介紹已無法避免的「與媽寶男順利交往的方法」。

1. 和他的母親建立深厚友誼！

「從學生時代就開始交往的男友是個非常喜歡他母親的人。因為他父親很早就過世的關係，他總是強烈地表現出『我要照顧我母親！』的感覺，學生時代一有長假時，他幾乎都是回老家……。出社會之後，他這個習慣還是沒變，就連約會時他也會說『我也想帶我媽媽來這裏啊～』，話題三句不離他媽媽。所以我開始領悟到『如果不和他媽媽相處融洽的話，可能很難有進展吧……』，於是每次他返鄉時我也會跟着去！因此，現在他媽媽非常的喜歡我，關係好到快可以接吻了（笑）。下定決心和他媽媽打好關係真是太好了」（20+歲、會計師）

但要採取這個方法時，最重要的是事情不可以只做一半，而是要一鼓作氣和媽媽打好關係才行。如果只是說些場面話或表面上的要好，只會讓雙方累積更多的壓力。如果沒有變成如女性好友般、要好到不會想要再邀請男友加入的話，「男友媽媽」這隻可怕的怪獸是無法攻略成功的。

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2. 巧～妙地控制他！！

「我男友個性很老實，非～常容易被洗腦。像是『我媽媽是這樣說的啊～』、『媽媽說我適合這個～』什麼的，聽話到總是穿着母親買給他的老土格子襯衫……。我想說『如果他那麼乖巧地聽從媽媽的話，說不定也會聽我的吧……？』所以就嘗試告訴他『雖然那個也很適合你，不過這個穿起來也會很帥喔～』，結果很順利的成功了！！ 與其說他是媽寶，倒不如說是『會聽從親近女性的建議』、『遵從別人的話比較輕鬆』的人……」（30+歲、運動相關）

最近這種順從類型的男生越來越多。與其說他們是「媽寶」，倒不如說他們是「不太有自己的想法，純粹依照最容易影響他的人所說的話生活」，或是「不想違逆別人的話，所以就照他們的話做」的這種類型。如果男友是這種個性，你就乾脆變成對他來說「最親近的人」、「最有影響力的女生」就好。對於「有點怯懦的男性」可以藉由長時間的相處與強勢的態度，讓他變成屬於你的人。

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3. 邊贊同媽媽的意見，邊和媽媽保持距離

「雖然他嘴上逞強地說『這和我媽沒關係啦！』，但我知道他絕對不會違逆他媽媽的意見。所以，當他下意識地提到媽媽曾說的話時，我就邊稱讚說『嗯嗯～對啊～你媽媽說得很有道理啊！』，邊「帶點反駁」的提出『可是我們家是這樣做的喔……』或是『一般來說大家是不會那樣做的喔～』這樣的意見，他也會漸漸地覺得『好像有道理……』。和之前相比，與媽媽接觸的時間好像越來越少了（笑）再努力一下就成功了吧～」（20+歲、老師）

在意世人眼光的男性對於「大家都這樣做」、「一般是這樣喔」的這種『普遍主義』非常沒有抵抗力。當你感覺到他與媽媽的親密程度是「超越一般人」時，委婉地說出「普通人是不會這樣的喔～」，也是一種好方法。在這種情況下，記得不要否定他媽媽的意見，而是交雜着稱讚的話語才是正確的作法喔！如果讓他感受到「這是在中傷我的家人吧？」時，他就不會再聽從你說的話囉！

應該要判斷對方是「和他交往後會不幸福的媽寶男」還是「交往後會感到生氣的媽寶男」！如果孩童時期沒有太痛苦的遭遇，幾乎所有的男性心中都有着「對於母親的仰慕之情」。這種情感就像是因舊時的事物或往事引起的鄉愁般，是無法輕易地使他抽離的。應該做好「只要是男人，多多少少都有點媽寶傾向」的心理準備，並抱持着這樣的男友和他媽媽會使人有點生氣是無可奈何的這種覺悟才行。

最重要的是要分辨出「交往後會使自己不幸福的媽寶男」與「即使交往後也不會使自己不幸福的媽寶男」的差別。媽寶男有可能會成為「重視家庭」的好老公、好爸爸。如果只是覺得他們「好噁心！」就無視他們的話，除了有點可惜之外，他們的數量持續在增加也是不爭的事實。

以這樣的現象為契機，希望大家不要完全不理「媽寶男」，而是將他們納入「交往對象」的考慮範圍內。