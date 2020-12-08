日本51%高中生要為生活費打工　綜藝跟拍3學生　返屋企要做埋家務

窮忙族，原指那些薪水不多，整日奔波勞動卻始終無法擺脫貧窮的人。日本知名經濟學家出過一本書就叫《窮忙族》。為甚麼大學畢業生會找不到工作？為甚麼正值事業顛峰的中年上班族是窮忙族的危險人群？

物價上漲、通貨膨脹、貧富差距愈來愈大，日本每6個人中就有一個相對貧困。被稱為「窮忙族」（Working Poor）的新階層正在逐漸形成。

窮忙族這樣的人群裏不止有社會人，很多高中生也在其中且人數越來越多。在對2500名高中生開展的打工目的調查顯示中有51%的人為了自己的生活費打工。在我們身邊讀大學勤工儉學的人的確挺多見的，但很少有邊讀高中就打工的人。

高中已賺錢養家 ，按圖看看兩個日本家庭裏的高中生如何平衡學業與工作👇👇👇

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其實很難想像在高中的時候就靠自己打工賺錢，一邊要繼續學業一邊要為溫飽做打算。就算是在大學畢業之後成為了社會人，可能我們賺的錢也勉強維持着自己，在異鄉租房、吃飯的開支

可能很多人和報姐一樣是月光族，才發工資就已經期待着下一次發工資了。我們這樣月光的底氣無非是因為身後有父母的支撐。

微博上經常有#90後的你擁有多少存款#這樣的話題討論，不少人表示別說存款了，沒欠債就算不錯的。報姐有時候想人生苦短確實該及時行樂，但也有為存不下錢而焦慮。或許你想要的東西很普通，但它很昂貴。

看這個紀錄片的時候會覺得主角好慘，仔細一想現實中大部分人應該都是窮忙族。

網上也有你是否是窮忙族的小測試： 1、一周工作超過54小時，但是看不到前途； 2、一年內未曾加薪； 3、三年內未曾升職； 4、薪水很低，到月底總是很艱難； 5、積蓄少，無力置產； 6、工資不低，但花錢很大手筆； 7、收入不低，但內心沒有安全感。 以上七項如果你有中兩項或者兩項以上，那麼你屬於「窮忙族」了。

別說兩條了，報姐1234567都……沒必要為了知乎上「年入百萬」的同齡人差距焦慮，但也要學會不被購物慾奴役。尤其是為了買手機買包包去貸款啥的，不買立省，從我做起。

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