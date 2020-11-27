95後超可愛內地Cosplay網紅勁吸粉絲　傲人身材形象百變好吸引！

Cosplay是不少人的興趣，更有不少美女因而成為網紅，內地Cosplay網紅「鯊魚 SAME」（IG：shark_same）就是其中一人！形象百變的她以可愛作為自己最主要的風格，已經吸納大量粉絲，加上豐滿身材在Cosplay時更是有特別的視覺效果！

內地Cosplay網紅「鯊魚 SAME」以可愛樣子擄獲大量粉絲。（IG「shark_same」圖片）

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鯊魚SAME是1名95後，到12月28日才剛好夠22歲，絕對是青春可人的美少女。除了平時的Cosplay照之外，她亦會分享自己的生活照到社交媒體上，可以看得出她能夠輕鬆Carry各種穿着風格，斯文、可愛、成熟一概不成問題。

鯊魚SAME以可愛樣子擄獲大量粉絲，一對大眼睛更是最傳神的地方。她亦擁有傲人身材，所以在Cosplay一些性感角色的時候，都令人覺得相當之有睇頭！

「鯊魚 SAME」經常都會分享Cosplay照片 ▼ ▼ ▼

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