越4個月大女嬰患病　未斷氣被直送火葬場　父母竟說為女兒着想

將未斷氣的嬰兒直送到火葬場擬活活燒死，竟是出於好意？越南近日發生1宗極具爭議的兒童死亡事件，一對父母得知4個月大的女兒患先天性心臟病難免死劫，醫生建議把女嬰送到寺廟聽唸經，看有否奇跡出現。但家人卻把仍有氣息的女嬰直送火葬場欲活生生火化。其後有人發現，立即把女嬰送院搶救，惜最終不治。其父母認為及早讓女兒解脫，才是為她着想，事件在網上惹起極大爭議。

家人表示，女嬰出世後即被診斷患有先天性心臟病。（網上圖片）

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事件發生於越南南部的同塔省，當地1名4個月大女嬰於本月11日因先天性心臟病發作被送院，醫生診斷後指女嬰出現呼吸衰竭、敗血性休克等情況，生命有危險。經搶救至前日（26日），醫生斷定女嬰無藥可治，建議父母將女嬰抱到當地寺廟，讓她聽聽僧人唸經，看看能否有奇跡出現。

沒料到父母抱着女嬰離開醫院後，非但沒有到寺廟，而是直往火葬場，打算把尚有氣息的女兒直接火化。現場有人員發現女嬰未斷氣，立即報警，惟女嬰送院搶救後仍不幸身亡。

涉事父母事後被警方帶走調查，他們供稱女兒出事後，已得知她患有先天性心臟病，家人亦為她不斷籌謀，希望能得到醫治，但最終仍難扭轉結局。當獲知女兒難逃死劫，是出於讓女兒早日脫離痛苦的心態，才直接抱她到火葬場。

事件在當地惹起極大爭議，不少人認為就算想讓女嬰得到解脫，亦不應把未斷氣的女嬰活生生火化，形容這樣做等同殺人。有人認同如果患重病無法根治，與其痛苦活着不如得到解脫，但可以用更好的方式，而不是把有知覺的病人燒死。另有網民則指，在任何情況下都，不該用任何方法加速病人死亡。

（綜合）

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