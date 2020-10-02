《失眠》現實版｜前蘇聯30日不睡覺實驗傳說　終失控釀血腥慘劇？

電影《失眠》中，黃秋生飾演的醫學院教授，研究人類不需要睡覺的方法，結果失控變成想吃人肉的怪物。現實中人類長期不睡覺又會否變成這樣？據稱二戰期間，前蘇聯科學家為培育毋須睡眠士兵，試過做為期30天的「睡眠剝奪」實驗，引發人道爭議。專門講解懸案的Youtuber「小烏」曾介紹這項實驗的詳情，以下將為大家介紹。

有指前蘇聯在二戰期間，曾進行一場挑戰人體極限的「蘇聯睡眠實驗」（The Russian Sleep Experiment）。（資料圖片）

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有指前蘇聯在1940年代想鍛鍊出毋須睡眠的士兵，曾進行一場挑戰人體極限的「蘇聯睡眠實驗」（The Russian Sleep Experiment）。科學家從獄中招募6名囚犯自願參與，承諾如果他們30天不睡覺便可免罪出獄。6人隨後被安排進入一間密室，房內設有廁所，並放有足夠30日用的水與糧食，以及書本、撲克牌等消閒物。

由於當時未有閉路電視，所以科學家只能經由麥克風監聽6人每天的生活狀況。為確保他們不會中途睡着，科學家在通風系統中加入興奮劑，使其一直處於不想休息的亢奮狀態，但勢想不到實驗會失控釀成血案。

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俄羅斯政府曾發聲明否認前蘇聯曾做「睡眠剝奪」實驗。（資料圖片）

這項實驗的資料，最早可被追溯至2009年「BodyBuilding.com」匿名發布的一篇文章，隨後被上傳至「Creepypasta Wiki」的YouTube頻道、美國大眾科學研究網站（Expriment.com）以及「Reddit」討論區，引發人道爭議。其瘋傳程度讓俄羅斯政府也不得已要出面否認，指「實驗的可信度並沒有確切的證據證明」，很多相關文章也相繼遭受封鎖。

「小烏」則指，不排除當時有做過類似實驗的可能，只是結果未必那般可怕。她續指，1965年聖地牙哥一名男子藍迪·加德納（Randy Gardner）曾在醫療團隊見證下，連續264個小時（約11天）沒有睡覺，創下世界紀錄。

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現實有永不入眠絕症？

另有一種非常罕見的遺傳疾病「致死性家族失眠症」（Fatal familial insomnia，縮寫為FFI），可讓人長期不睡覺，最後陷入昏迷死去。有指此病最早患者為一名意大利醫生，他死於1765年，並將此病症的基因遺傳給後代。

全球約有40個家庭身受其害，由於患者體內的正常蛋白質細胞蛋白（PrPC）存有缺陷，導致神經系統錯誤收集過多聚集朊病毒，最後管理睡眠的腦丘（Thalamus）受到破壞，因此無法進入深層睡眠。

《失眠》中黃秋生飾演一名受失眠之苦的醫生，致力研究人類不眠不休的可能，結果自己陷入精神錯亂，最後走火入魔收場。（電影《失眠》劇照）

遺傳和攜帶FFI突變的人，有50％機會將這種基因傳給後代，至今無藥可醫，僅可由基因檢測患病可能。患者一般在35歲至60歲期間發病，病發後會因失眠感到煎熬，呈現幻覺、記憶障礙、內分泌失調等症狀，嚴重致命的會有抽搐和痙攣，或者伴隨體重過輕而死。故其死因也可說是失眠引起併發症死去。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】