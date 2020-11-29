外母滿意新郎哥摸摸頭　下秒拿出AK-47相贈　網民關注新娘表情

祝賀別人婚禮，要送電飯煲還是餐具？這個外母送了AK-47。日前，Twitter上傳出一段巴基斯坦婚禮片段，外母看着女婿一臉滿意，竟然拿出一枝AK-47送給對方，過程似足頒獎，賓客們一起鼓掌叫好，引起網民熱議，甚至人留意到新娘的表情有點不自在，未知是否害怕。不過也有網民提出，部分國家地區結婚有送贈武器的文化，不必太過吃驚。

外母在婚禮上先摸摸新郎哥的頭，在耳邊說了幾句。（Twitter影片截圖）

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日前，Twitter上傳出一場巴基斯坦婚禮的影片，片內未交代明確的日期和位置，從畫面所見，身穿禮服的外母先是摸了摸女婿的頭說了兩句，然後一臉滿意叫旁人遞來一枝AK-47，交到新郎哥手上。而新郎哥受寵若驚，站起身像領獎一樣雙手接過步槍，開心得笑了起來。

外母和新郎哥拿着槍一起笑，而在場的賓客見到有槍未感驚訝，反而高興得又拍手又歡呼，似為外母送禮物而慶祝，但有網民指新娘見到槍後表情看起來有點王不自在，可能是感到害怕。有巴基斯坦網民就澄清，他們的行為不代是巴基斯坦文化。然而，也有網民指不少國家及地區，都有在婚禮上送贈武器的文化，大家不必感奇怪。

外母突然拿出一枝AK-47送給女婿。（Twitter圖片）

霸氣外母送AK-47：

+ 7 + 7 + 7

外媒指AK-47是印巴控制線附近的居民的常備武器，所以當成結婚禮物聽起來不算稀奇。對其他國家的網民而言，將步槍當結婚禮物正常不會見到，但其實包括中東地區、巴基斯坦、印度等，都有在喜慶活動上向天鳴槍的文化，但也曾出現過意外。

去年1月，巴基斯總理伊姆蘭汗出訪沙地阿拉伯時，就獲該國王子法赫德贈送一枝鍍金AK-47及子彈，贈送黃金槍械也被指是一種高級友誼見證，中東地區的領導人不時這樣做。

（綜合）

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