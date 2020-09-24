美國黑幫車行內爆槍戰　勇父捨身替3子女擋子彈

美國紐約市一間汽車經銷中心周一（21日）晚突遭3名蒙面持械男子闖入開槍，一名39歲父親立即以肉身保護3名子女，結果大腿中彈，幸好送院急救後已無大礙，不少網民盛讚他非常勇敢，「簡直是現實中的超級英雄」。

事發的汽車經銷中心位於布朗克斯（Bronx）伊斯徹斯特區（Eastchester），警方公布的閉路電視片段顯示，當日3名蒙面匪徒闖進店內向一名男子連開數槍，對方隨即還火，期間玻璃門被擊中粉碎，顧客紛紛走避，當中一名父親迅速將身旁3名子女從沙發拉到地板上，同時以身軀作「人盾」擋子彈。

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醫護人員接報趕至，發現英勇父親大腿中槍，他被送到雅各比醫院（Jacobi Hospital）急救，現已無大礙，其3名子女未有受傷。警方表示，涉案的3名匪徒於店內搶走了一輛汽車逃去，初步判斷槍擊案與幫派仇殺事件有關，案件仍在調查中。

網上留言均大讚該名父親勇敢，「謝天謝地，很高興他沒事」、「誰說電影中才有超級英雄？現實中一樣有」、「偉大的父親，出自本能保護自己子女。希望他早日康復」。