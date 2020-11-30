女兒請同學返家BBQ　卻因1個原因遭排斥　台爸斥：你們父母不夠力

【校園欺凌／媽寶】子女帶要好的同學回家作客，作為父母當然感到開心，但台灣1名爸爸近日在網上大呻女兒遭同學無理排斥。他表示女兒早前帶同學們回家BBQ，他便大方請客，自備食材及燒烤爐，大家亦玩得很開心。詎料女兒事後被同學指是「媽寶」，甚麼事都要依靠父母，於是開始排斥她。樓主霸氣爆粗鬧爆沒道理，「你的父母不夠力沒得靠目空赤，欺負我女兒幹什麼」，揚言再欺負其女兒就跟對方沒完沒了。

早前女兒帶同學們回家齊齊BBQ，爸爸於是大方請客，但同學們覺得女兒是個媽寶，甚麼事都要依靠父母，更開始排斥她。（《極道主夫》劇照）

該名台爸於facebook群組「爆怨2公社」撰文，鬧爆女兒的同學們太過份。他解釋，早前中秋節，女兒的數名同學表示想借爐BBQ，樓主於是大方花了數千元台幣購買食材，請他們來家燒烤，又指同學們怕食物不夠，於是另外再買其他食材，不過因為剩下不少食物，當晚便叫他們打包拿回家。

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當以為大家都玩得盡興，詎料同學們之後對女兒的態度360大轉變，不但要求她為另外購買的食材夾錢，其中1位同學更因為覺得她是媽寶，只靠父母不獨立，結果帶頭排斥又欺凌其女兒。

樓主感到非常不滿，更鬧爆這些同學：「你的父母不夠力沒得靠目空赤，欺負我女兒幹什麼，恁爸就是要給她靠一輩子，以後家產也要給她，關你屁事，再欺負她恁爸跟你沒完沒了！」樓主獲得大批網民支持，直斥欺凌行為不對，又指對方是妒忌女童有位好爸爸，但亦不應把妒意發泄到女童身上。

大批網民留言力撐台爸：

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（facebook群組「爆怨2公社」）

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