外貌協會爸媽超毒舌　台男心儀肉感女生不敢追　網民：家教超失敗

【外貌協會】為人父母當然關心子女的交往對象，有台男發文大呻，稱父母是「嚴重的外貌協會」，曾毒舌批評其班上女同學的身高樣貌，更替他曾列出「交女友條件」，令他非常苦惱。樓主稱與同系1名「肉感」女生走得很近，有意相約對方外出繼續發展，但一想到父母或會反對便感到極大壓力，亦怕對方被父母傷害，不敢進一步追求，直言不知如何是好，「我不知道怎麼跟他們溝通」。網民看完帖文後，紛紛關注樓主父母的外貌水準，「請問您父母長得好看嗎？」，又直斥事件證明其父母的身教超失敗。

內地服裝網站請來報稱身高156厘米，體重50公斤的少女示範衣服配搭，穿得十分活潑得體。（網上圖片）

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該名忐忑台男早前於Dcard討論區發文，稱近日與同學系的一名女生言談甚歡，「她的個性跟我算合，也蠻有話聊，我對她有點感覺」。他說心儀女生外型偏向肉感，「身高大概156（厘米）而已，然後目測體重應該超過50（公斤）」，雖說真愛不受外表限制，但台男卻說不敢進一步追求，原因是他的父母是「嚴重外貌協會」。

台男指父母常常對別人的長相作出批評，當年他完成高中畢業旅行後，打算讓父母看看相片及分享經歷，惟爸媽根本無心聽，反而是自顧自的看着照片，「對着我同學們的外貌指指點點，而且講話都很難聽」。

父母毒舌言論：

台男說，父母對外貌有極高要求，甚至為他列出交女友的條件，「身高要160（厘米）、體重不要超過50（公斤）」。他坦言高中時曾有一、兩次與女友走得很近，惟怕父母反對，每次也不敢進一步發展，令感情無疾而終。

而今次他雖然也想與肉感女生發展，但想到交往後爸媽可能反對，甚至毒舌批評對方，便不敢繼續追求，「感覺自己沒辦法跨過那道坎，怕如果在一起之後要面臨很大的考驗，她可能會被我爸媽傷害」。他續指，父母在其他事情也對他非常包容，只要他想做的都會容許，只是在女友外貌一事上過於頑固，「我有想改正我爸媽的觀念，但我不知道怎麼跟他們溝通」。

帖文引起網民關注，直指按樓主描述，有關女生根本不算胖，「每個女生都是潛力股，要減也容易，但是否胖了少許就是罪？」。不少人氣憤回應，狠批台男的父母毫不尊重別人，「請問您父母長得好看嗎」、「沒有任何不敬的意思，不過批評別人的長相前，自己的顏值也要有一定程度的籌碼才行吧」。另有人認為擇偶只靠外表是古板及迂腐的想法，狠批其父母家教出問題，「你媽媽符合她自己的標準嗎？人美心不美也沒什麼用，外表重要但不是一切吧」、「這個真的是身教失敗」。

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