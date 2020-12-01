潮男1人帶3個長髮少女食燒烤　鄰桌男子妒忌到發狂打人扯頭髮

吃不到的葡萄是酸的，自己沒有女人陪，就要其他人都沒有？！內地山東省日前發生1宗傷人案件，被捕男子的犯案動機令人哭笑不得。據現場的短片顯示，當時1名打扮新潮的年輕男子帶同3名長髮少女到食店用餐，詎料鄰桌男子突然向他施襲，除了扯頭髮更出拳及起飛腳毆打。行兇者事後被捕，原來他見到對方能與3名女性用餐而心生妒忌，憤而出手施襲，終被當局行政拘留。

白衣男看到黑衣男子帶着3名少女一同用餐，妒忌得發狂打人。（微博影片截圖）

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據內媒報道，事發於本月4日凌晨4時許，山東省德州1名張姓男子帶3名女子到1間燒烤店用餐，閉路電視短片顯示，張染了髮、一身全黑潮服打扮，同桌3名少女均留着長髮，衣著得體。4人開心吃喝之際，鄰桌1名姓解男子突然發難，衝前一手抓着張男的頭髮，又揮拳打其臉；3名少女立同在場人士即上前阻止，惟解男未有停收手，繼續向張出拳兼起飛腳，張最終被扯走大绺頭髮。

民警接報後迅速趕至，並把打人的解男拘捕，發現他當時滿身酒氣。經調查，解男稱用餐時看到鄰座的張男帶着3名女生吃飯，頓時覺得異常嫉妒，一氣之下便出手打人，他目前已被執法當局行政拘留。

不少網民看過影片後批評打人男子醉酒生事，留言指「光棍最後的憤怒」、「這完全就是發酒瘋」、「光棍真的是社會不穩定因素」，亦有人要求嚴懲醉酒男，「這不算尋釁滋事嗎？」、「居然才行政拘留」。