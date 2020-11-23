火鍋店規定用餐須有女伴　四川兩男光顧被拒：好尷尬

四川省成都市一名劉姓男子上周六（21日）與朋友光顧火鍋店，排隊約1小時後因沒有女伴同行而被拒入內；劉男表示，當時感到十分尷尬，覺得遭到歧視；店方強調有關規定純粹出於市場考慮，沒有違法，也不存在歧視男性。

涉事火鍋店名為「女神有約火鍋小館」，劉男稱，當日和朋友在店外排隊期間，未被告知須有女性陪同，結果二人被拒入內用餐，白白等了一個小時。他說：「如果說了（沒有女伴不能進入）的話，我就肯定不會排隊啊！等如說我沒有女朋友就不能進去？我覺得他（店方）這個東西（規定），肯定就是歧視我們男性。」

最終安排女員工陪同用餐

事件驚動警方，火鍋店一名員工指有關規定是店舖特色，「這間店明確說的是，需要（男士）在女士的邀約下（才能入店），因為它是為女神、女孩子打造的一個店，一群男的帶一個女孩子也可以」。經警員協調後，餐廳的折衷辦法是安排一名女員工陪同劉男用餐。

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網民反應兩極，有人留言表示難以理解店方規定，「這是逼我們成立男權組織吧」、「有病，不要把這些傻玩意兒營銷招數用在成都的餐飲業上」；但也有意見認為「別人火鍋店主要針對的消費對象就是女性，而且店名也寫的很直接。他（劉男）能去排一個小時的隊等待就餐，不可能不了解別人的店鋪規則」、「店家應該可以設置自己店舖的規定，誰也不能強買強賣」。

律師指涉嫌違反消費者保護法

火鍋店負責人事後受訪稱，有關規定沒有違法，也不存在歧視男性，「因為我們火鍋店經營的地方就是針對女性，現在的火鍋市場競爭非常激烈，每個店都要找自己的市場定位，以及贏得市場。我們有在顯眼的位置提醒客人，你要進來消費，就得尊重我們的規則。」

然而，四川凡高律師事務所的林小朋律師指出，火鍋店行為已經涉嫌違反消費者保護法相關規定，「這種做法我覺得應該是違法了，也就是損害了消費者自主選擇權和受尊重權。如果男士必須在女士的陪同或者邀請下，才能進行消費的話，就是對男士的一種不尊重。」