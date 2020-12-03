埃及女模金字塔前拍照　搔首弄姿被鬧褻瀆文化遺產　警拘捕攝影師

埃及女模特兒阿里希米（Salma al-Shimi）上周在首都開羅（Cairo）外的朱塞爾金字塔（Pyramid of Djoser）前，穿上一身仿古埃及跳舞裝束拍攝寫真集，照片公開後惹起爭議，有人批評她褻瀆文化遺產，但也有意見認為有關照片根本無傷大雅；警方周一（11月30日）以不敬罪名拘捕了阿里希米的攝影師。

阿里希米在Instagram上有逾數千人追蹤，當日她在擁有逾4700年歷史的朱塞爾金字塔前，身穿仿傚埃及古代的跳舞裝束拍攝寫真集。從照片所見，阿里希米一身白色tube top連衣裙，額頭、頸部及腰均有彩色配件，在宏偉的金字塔前擺出多種姿勢。

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照片其後被上載至社交網路，有網民批評阿里希米不尊重埃及文化遺產，並指她違反了文物部（Egyptian Ministry of Antiquities）定下的拍照規定；不過另意見質疑「是否真的有規定禁止在考古區拍照，即使這些照片內容再普通不過，根本無傷大雅？」同時，外界一度擔心阿里希米可能會被當局起訴。

有消息人士透露，警方周一拘捕了阿里希米的攝影師，案件已轉交法院審理，阿里希米則將該批照片悉數從Instagram上移除。