彩券必勝法？名校生旅行買彩票狂中獎賺半億　專家：或破解了機制

一群名牌大學的畢業生不停中彩券，難道他們破解了背後機制？近日美國一群常春藤聯盟（Ivy League）的大學畢業生，一起坐車到全國各地旅遊，並會到部分便利店或油站，一次買光所有的彩券，以此方式已經累計中了逾660萬美元（約5100萬港元）的獎金，為首的是一名普林斯頓大學畢業生，而且美媒查得這群人全是高材生。看似藥石亂投，有專家認為他們要麼是世上最幸運的人，要麼是已經破解了背後機制。

狂中彩券是運氣還是智力制勝？（6abc新聞截圖）

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美國傳媒發現這群名校畢業生過去數個月一直在全國各地旅行，會從個別加油站和便利店，將店內一整本刮刮式彩券買走。目前為止，他們已在印第安納州，密蘇里州，華盛頓州和哥倫比亞特區贏下獎金，而且很多彩券還未開獎。

他們的連勝始於9月，27歲普林斯頓畢業生Manuel Montori IV相信是他們的領導者，他在同一天、同一個州內兌換了61張中獎彩券，在名叫「$7,000,000 MEGA CA$H」的彩券項目中，一次贏到了8.8萬美元（約68萬港元）。這只是個開端，僅僅幾周後，他從密蘇里州的彩券中大獎贏500萬美元（約3880萬港元）。

「彩券聯盟」還有其他同伴，包括同為普林斯頓大畢業生Hannah Davinroy、Matthew Gibbons、Zoë Buonaiuto，他們都是一起旅行的旅伴。美媒調查發現，他們去年成立了一家叫「Black Swan Capital LLC」的公司。

Manuel Montori IV相信是這群人的領袖，他是普林斯頓畢業生。（彩券網站圖片）

Hannah Davinroy是另一面露過臉的成員，同樣畢業於普林斯頓。（彩券網站圖片）

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其中一位商店經理透露，這群人每天都會從店內買走20本彩券，一周會去3次，去買票的女生會要求不使用自己的真名，維持了幾星期，每張彩券要20美元（約155港元），故她來一次就花800美元（約6200港元），只用現金或銀行本票付錢，看起來不是閒來無事買來玩。

另一間便利店經理Darian Crites也表示，他們每次到來都會買光所有彩券，她說5月份時，叫Hannah和Zoë的兩個女生來過幾次，一次就買走了400多張彩券，她們自稱幫某人做研究，會將結果分享到YouTube，清光所有存貨後，還要求下次有彩券到貨時要通知她們。之後兩名女子真的有的回購彩券，一直到彩券公司告知商店，該個彩券項目已完結為止。Crites推算她們用了4.8萬美元（約37萬港元）買了約1600張彩券。

據彩券網站的資料，一行人在密蘇里州中獎的彩券由該州40多個油站、酒舖等銷售點買得。美媒推算如果依據他們的買彩券方式，可能花費了230萬美元（約1780萬港元）。不過，他們很快中了一個從來無人贏過的彩券頭獎，奪得500萬美元獎金（約3880萬港元）。

有彩券專家及統計學家指，他們專針對一些有高額獎金但仍未有人贏取的彩券項目，估計是利用各州彩券委員會公開的數據來做取捨，這群人明顯是有策略地買，想提高中獎機率。

較高調的Montori來頭不小，他同時是名校Phillips Exeter Academy的畢業生，校友包括美國前總統富蘭克林和facebook創辦人朱克伯格等，他贏過耶魯大學經濟學協會的高中經濟學比賽。而其他已知的成員，全都是高材生，Zoë Buonaiuto今年只有29歲，但已是普林斯頓的歷史學博士，稱會在1年後回應事件。

他們似乎開發了一個提高中獎機會的系統，但有專家質疑，他們的大量購買策略有巨大風險。加州大學柏克萊分校統計學教授Phillip Stark稱：「他們要麼是世上最幸運的人，要麼是他們找到破解系統的方法。」這種買彩券方法就像在黑暗中開槍，雖然有更大優勢，但亦難言有真正的致勝策略，「他們沒有把賠率變成合理的投資」。

加州大學柏克萊分校統計學教授Phillip Stark認為，如果他們不是世上最幸運的人，就是破解了彩券背後機制。（6abc新聞截圖）

紐約州立大學水牛城分校統計學教授Jeffrey C. Miecznikowski就以「大海撈針」去比喻買彩券，當你擁有的信息愈多，愈容易排除沒用的東西，找到「針」的機會更高，那群學生很可能是在做這件事。

Miecznikowski強調，這種計畫要有大量資金和「賭徒膽識」，要同時贏得多個大獎極為罕見，不知他們如何做到，「他們必須有機會獲得普通人無法獲得的資訊」，但他認為畢業生們應該無足夠資訊去運用一些奇怪數據計算法。然而由於多州的彩券中獎者都要被審查，證明這班高材生未有進行違法行動，而他們都拒絕受訪。

（綜合）

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