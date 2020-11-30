慎入！爺爺房間丟空多年　孫仔拉開窗簾驚見巨型蜂巢佔領玻璃窗

過往不時有網民分享家中或窗外突然出現蜂巢，往往會被蜜蜂大軍嚇得想「棄屋」。日本一名棒球運動員早前於Twitter發文，指爺爺家中有一房間丟空多年，早前打開房內窗簾時，驚見玻璃窗與遮雨窗之間的空隙被蜜蜂「佔領」，築起了一面巨型蜂巢牆！他拍下震撼的畫面與網民分享，沒料引來熱議，遂開設YouTube頻道，近距離拍攝蜂巢的結構及蜜蜂活動情況，吸引逾千名粉絲訂閱。

有日本棒球運動員在爺爺家發現，玻璃窗外面竟築起了一面巨型蜂巢牆，震撼畫面引來網民關注。（Twitter「Sekikou23」圖片）

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日本棒球運動員關洸司朗早前於Twitter上載影片，指爺爺家中有房間丟空了5年，一直沒有使用。早前他進入房間打開窗簾，赫然驚見玻璃窗外面竟築起了一道巨型蜂巢牆！從房間經玻璃看出去，更能清楚看到蜂巢的結構，以及內裏數以千計蜜蜂大軍的活動情況，單看相片已令人「起雞皮」。關洸司朗明言不敢開窗，只好向網民求救：「祖父家的窗戶出現巨大的蜂巢！可以看到蜂巢的橫切面應該算是珍貴的體驗……但我們該怎麼辦才好啊？」

慎入！內有近距離蜜蜂相片！▼▼▼

震撼的畫面吸引網民注意，紛紛驚訝他和家人竟一直沒有發現蜂巢，「到底要多久沒注意，才可以讓蜂窩長的這麼大？」、「對昆蟲學者們來說是大興奮的景象，但對居民來說可是無法忍受的啊」、「好像以前看過螞蟻的飼育觀察盒也是這樣，可以看到蜂巢的斷面欸」、「蜂王冬天就會離開巢穴，而工蜂則會死亡，建議在那段時間請專業人士來移走比較安全」。

網民紛紛對於從玻璃窗內可觀察蜜蜂生態感到驚奇，關洸司朗之後索性開設YouTube頻道，起名為「蜂窩叔叔」，每天定時上載蜂巢的近距離觀察畫面，甚至會拍攝蜜蜂們睡眠及工作的情況，猶如小型生態觀察頻道。不過他也沒打算繼續「飼養」蜜蜂以經營頻道，其後也「認真求救」，發文募集能夠處理並帶走整個蜂巢的專家。

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