女上司第4次結婚　打工仔5年內收3次紅色炸彈：唔去唔畀面

離離合合對於都市男女來說，已不是新鮮事，不過有網民在討論區發文，指其親友5年間，竟三度收到公司女高層的「紅色炸彈」，而今次是這位上司第4次結婚，但由於是上司身份，雖然無奈亦只好「畀面出席」。

有網民在討論區發文，指其親友5年間，竟三度收到公司女高層的「紅色炸彈」，而今次是這位上司第4次結婚。（示意圖，GettyImages）

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該網民在親子王國討論區，以「同一女高層第3次派紅色炸彈」為題發文，指其親友近日收到公司一位女高層派發的結婚請帖，而這次已是她的第4段婚姻5。親友表示，估計女高層育有4名子女，當中3位不同姓，其再婚的消息已公開至全公司都知道，她亦不感尷尬。雖然親友收到第3次「紅色炸彈」，但由於其上司身份，「唔好意思唔去，唔去唔畀面」。

帖文引起網上熱議，不少網民都半開玩笑稱「欣賞高層有本事嫁咁多次」，又指她必定有過人之處，因而桃花不斷，而且「結3次都仲有心情大搞應該嫁得幾好」。

有網民就分享其友人嫁了3次經歷，同樣3次都收到「炸彈」，「最後嗰次有個一齊被炸3次嘅朋友唔識死，佢敬酒時話『呢間最唔錯，下次再結可以諗返呢間』」。有人就笑言，「之前兩次，叫佢回水啦」，又或者以疫情為由拒絕再出席，「為咗公司着想，中咗就返唔到工」。

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