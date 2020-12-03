一句惹怒你職業的話challenge爆紅　呢句令所有打工仔聽到爆血管

【#一句惹怒你職業的話challenge】各行各業都有本難念的經，遇着有人不理解情況還要指指點點，的確令人不憤。近日facebook掀起一個「#一句惹怒你職業的話challenge」話題，不同職業的網民都留下自己深刻的一句話，引起極多共鳴，本文就盤點了惹怒各行各業的一句話，看看哪一句戳中你心中的怒點！

侍應聽到一句「凍檸水走冰」真是無名火起。（《行運一條龍》劇照）

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只要在fb搜尋「#一句惹怒你職業的話challenge」即發現大量網民都已接受「挑戰」，至今已過萬人參與，前TVB體育主播伍家謙亦有留言稱，曾聽到親戚說一句「你份工幾好喎，出鏡幾分鐘走得」，令人無奈。

前TVB體育主播伍家謙亦有參與「一句惹怒你職業的話challenge」。（伍家謙fb截圖）

按圖睇惹怒各行各業的一句話▼▼▼

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不過有網民就指，有一句話可說是「終極大佬級」，基本上任何職業聽到後，無名火都會一秒冒起，正是「我認識你老闆的」，相信除了公司老闆，誰都不能對這句話免疫了。

早前facebook亦曾經發起「打一句有聲音的句子challenge」，引起網民踴躍回應，勾出許多經典句子。

#打一句有聲音的句子challenge 精選10句經典（01熱話製圖）

以下精選10句地道有聲句子▼▼▼

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【潮語大挑戰】（01熱話製圖）