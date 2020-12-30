日本心理測驗│一圖測你活得多自在　看見這種動物竟恐懼自由

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

有時活得自在與否，與內心想法有莫大關係。想知自己內心自由有多少，不妨用日本網站「TRILL」的一項插畫心理測驗，快速測試一下。

👇👇👇你認為圖中物體看來像什麼動物？👇👇👇

你認為圖中物體看來像什麼動物？（網站「TRILL」截圖）

A.水母

B.貉

C.鳥

D.飛魚

👇👇👇不準偷看👇👇👇

👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇

+9
+9
+9
同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況

👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇

1.把杯耳放在手指之間

2.輕握杯耳，尾指靠下

3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體

4.手掌握杯耳另一側

5.只用手指握住杯耳

6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端

👇👇👇不準偷看👇👇👇

👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇

+12
+12
+12
同場加映：心理測驗│一圖測你內心脆弱面

👇👇👇請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西，然後往下看解讀。👇👇👇

請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西。（網上圖片）

A.女童

B.蝴蝶

C.士多啤梨

D.骷髏頭

E.樹木

👇👇👇不準偷看👇👇👇

👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇

+12
+12
+12
同場加映：心理測驗│一圖測你心牆有多高

你在圖中第一眼看到甚麼？（網上圖片）

A.男孩

B.小船

C.書本

D.大海

👇👇👇不準偷看👇👇👇

👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇

+9
+9
+9
心理測驗│一圖測你戀愛風格隱藏喜好　看到男人臉渴求安全感？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。