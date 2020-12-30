日本心理測驗│一圖測你活得多自在　看見這種動物竟恐懼自由

撰文：夏洛特
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有時活得自在與否，與內心想法有莫大關係。想知自己內心自由有多少，不妨用日本網站「TRILL」的一項插畫心理測驗，快速測試一下。
👇👇👇你認為圖中物體看來像什麼動物？👇👇👇
你認為圖中物體看來像什麼動物？（網站「TRILL」截圖）
A.水母
B.貉
C.鳥
D.飛魚
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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況
👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇
1.把杯耳放在手指之間
2.輕握杯耳，尾指靠下
3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體
4.手掌握杯耳另一側
5.只用手指握住杯耳
6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端
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同場加映：心理測驗│一圖測你內心脆弱面
👇👇👇請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西，然後往下看解讀。👇👇👇
請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西。（網上圖片）
A.女童
B.蝴蝶
C.士多啤梨
D.骷髏頭
E.樹木
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同場加映：心理測驗│一圖測你心牆有多高
你在圖中第一眼看到甚麼？（網上圖片）
A.男孩
B.小船
C.書本
D.大海
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