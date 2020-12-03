噴鼻式流感疫苗｜4類人可免費接種！診所名單、3大副作用一文看清

【流感疫苗／疫苗資助計劃／噴鼻式流感疫苗診所／價錢】本港新冠肺炎第4度疫情未息，又到流感高峰期，須好好防範流感。衛生署向參與「疫苗資助計劃」的私家醫生分配給活噴鼻式流感疫苗，只要符合4個資格就可以免費接種，但有3類人不宜接種減活噴鼻式流感疫苗，以下一一解答。

（資料圖片）

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衛生署表示，已向參與「疫苗資助計劃」的私家醫生分配減活噴鼻式流感疫苗，2歲至49歲而且屬於下列「疫苗資助計劃」群組的香港居民，均符合資格免費接種。

以下4類人合資格免費接種＋減活流感疫苗須知▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

提供免費接種診所名單

香港島▼▼▼

九龍▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

新界▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

3大副作用、禁忌症＋3類人不宜接種

不過接種前要留意，事關減活流感疫苗也有一些副作用，而且有3類人不宜接種，詳情可看以下圖片。

減活流感疫苗副作用＋3類人不宜接種▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

衛生署網頁：按此

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