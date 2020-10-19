流感疫苗8類人免費　5大副作用一文看清｜政府防疫注射計劃2020

【政府防疫注射計劃2020／免費流感疫苗／副作用】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情未退，冬季流感高峰期又將殺到，令不少網民關注流感疫苗問題。政府將於周四（10月22日）開展2020／21年度「政府防疫注射計劃」，合資格人士可免費接種流感疫苗。究竟哪8類人士合資格？要帶備什麼文件？流感針又有什麼副作用？哪類人不宜接種？本文一一解答。

政府將於周四（10月22日）開展2020／21年度「政府防疫注射計劃」。（資料圖片）

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政府防疫注射計劃將於10月22日起分階段展開，8類合資格人士可免費接種流感疫苗，以應對冬季流感季節。

8類合資格人士＋接種疫苗地方▼▼▼

+ 33 + 33 + 33

所需文件▼▼▼

今次流感疫苗注射計劃分3階段，首階段會為合資格的公立醫院及門診病人接種流感疫苗；第二階段將於11月2日展開，為65歲或以上居於社區的長者接種疫苗；第3階段則於11月9日展開，對象為從事飼養及屠宰家禽或豬隻行業人士。

流感疫苗有什麼副作用？有幾類人不宜接種！

流感固然要好好防範，但打流感針前可先看看流感疫苗或會出現的副作用，再決定是否接種。另外，原來有幾類人不宜接種，或接種流感疫苗時要特別小心！

流感疫苗5大副作用＋不宜接種人士▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

雖然接種流感疫苗與以上不良情況未必一定有因果關係，惟若持續發燒或不適沒有減退，應諮詢醫生；如出現罕見和嚴重症狀，如蕁麻疹、唇或舌腫脹和呼吸困難，需要緊急治療。

同場加映：流感疫苗資助計劃2020｜6類人有份！診所名單一文看清

「疫苗資助計劃」是透過私家醫生參與為合資格香港居民提供資助接種季節性流感疫苗計劃。6類合資格人士可到參與計劃的私家醫生診所，接種獲資助的流感疫苗，每劑疫苗資助額240元；扣除資助後，醫生可能會額外收取費用。

6類合資格人士＋所需文件如下▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

參與計劃的醫生會在診所入口附近張貼「疫苗資助計劃」標誌，並於診所內張貼顯示收費價格海報。參與計劃診所名單如下：

港島區▼▼▼

+ 35 + 35 + 35

九龍區▼▼▼

+ 84 + 84 + 84

新界區▼▼▼

+ 95 + 95 + 95

更多詳情可看：流感疫苗資助計劃2020｜6類人有份！診所名單一文看清