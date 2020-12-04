屯門公路苦主創意自救　一人一計解決塞車噩夢：設騎牛專線

【屯門公路／塞車／交通意外／TA】對於大西北居民來說，每朝返工都充滿血淚，特別遇上屯門公路塞車狀況，難免令人絕望。有屯門人就在facebook討論區發起「一人一個改善屯公塞車方法」，大家都發揮創意踴躍獻計，包括「設立騎牛專線」、「如炒一次車，司機需停用屯公2個月」等，笑爆網民。

屯門公路塞車已成為大西北居民的「家便常飯」。（資料圖片）

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屯門公路塞車已成為大西北居民的「家便常飯」，甚至有專業屯公受害者帶同頸枕上巴士，做足塞車準備。專門分享實時資訊的fb群組「屯門公路塞車關注組」谷友，近日發帖邀請大家提供「一人一個改善屯公塞車方法」，還標明要有創意。

按圖即睇「受害人們」提供的創意方法▼▼▼

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除了大量運用創造力同幻想的建議外，有網民就認真提出實際改善到塞車問題，如將大欖隧道改為免費行使，屯門公路則要收費等，相信是最快解決問題的方法。不過有人則笑言大家看輕了屯公車禍的魔咒，「無論（方法）幾有創意，都敵唔過車手炒車嘅決心」。

屯門公路近日發生多宗交通意外▼ ▼ ▼

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同場加映（01製圖）

同場加映：屯門返柴灣未必是最遠距離的戰線，網民曾經拋出自己從屯門出發的上班路線，一決高下▼▼▼

同場加映：網民亦曾經以地點、交通、飲食、環保等多個因素，盤點出本港最地獄的上班地點，有一區獲壓倒性認同▼▼▼