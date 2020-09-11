屯門友去柴灣返工　居民教2個快捷交通攻略　盤點最遙遠上班距離

【屯門去柴灣村巴巴士交通攻略】最遙遠的距離，不只限於愛情關係，還可以是屋企與公司的距離。有屯門居民日前在網上分享，指自己的新工作需到柴灣上班，對於距離之遠，笑言「可能要坐直升機」，隨即引起屯門友熱烈討論，又紛紛傳授最快到港島的乘車大法。

有住在屯門的市民，感嘆往柴灣上班的路途遙遠。（資料圖片）

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該網民在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發帖，指將會到柴灣返新工，屋企和公司的距離令他不敢想像，「可能要坐直升機」。有屯門友感同身受，每日由大西北到港島上班，誇張說猶如「到世界的另一邊」，亦有人指樓主的上班車程，應該比去台灣還久，以過來人身份勸導「一係搬屋，一係轉工」。

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不過有網民就教路兩個返工攻略，包括乘邨巴到中上環轉乘788巴士路線，或坐過海巴士到灣仔轉港鐵，最快1小時就到，但「首先屯門公路唔可以塞車」。

沒有最遠，只有更遠，其實屯門返柴灣未必是最遠距離的戰線，網民就曾經拋出自己的上班路線，一決高下▼▼▼

網民亦曾經以地點、交通、飲食、環保等多個因素，盤點出本港最地獄的上班地點，有一區獲壓倒性認同▼▼▼

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港島區路線：

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